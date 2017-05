Im Jahr 1995 hat Andreas Kinder in Wülfrath seinen Handwerksbetrieb für Heizungs- und Sanitärinstallation gegründet. Der Inhaber des Unternehmens an der Mettmanner Straße besitzt gleich zwei Meisterbriefe und ist damit ein ausgewiesener Fachmann auf seinem Gebiet. „Im Betrieb habe ich noch einen weiteren Mitarbeiter der einen Meistertitel hat“, berichtet Andreas Kinder. Zudem gehören vier Anlagemechaniker, zwei Angestellte im Büro sowie zwei Auszubildende zum Unternehmen.

„In den letzten Jahren hatten wir regelmäßig Auszubildende, weil ich die Ausbildung von jungen Leuten für wichtig halte“, berichtet Kinder, fügt aber kritisch hinzu, dass es immer schwieriger werde, geeignete Auszubildende zu finden. „Die technischen Anforderungen in unserer Branche sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Um die Ausbildung in dem anspruchsvollen Beruf des Anlagenmechanikers für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik erfolgreich abschließen zu können, bedarf es einer guten schulischen Bildung. Leider sehen wir da immer mehr Defizite bei den Bewerbern.“

Wie Andreas Kinder berichtet, betreut sein Betrieb verschiedene Bereiche und bietet eine ganze Palette an Leistungen für die Kunden an. Dazu gehören unter anderem die Sanitär- und Heizungstechnik, die Lüftungs- und Klimatechnik sowie das Geschäftsfeld erneuerbare Energien und Umweltschutz.

Einen Schwerpunkt des Services bildet die komplette Badsanierung, die Kinder in Zusammenarbeit mit anderen Gewerken wie Fliesenlegern und Elektrikern anbietet. „Der Kunde bekommt dabei ein fertiges Produkt und braucht sich um nichts zu kümmern, also eine völlig sorgenfreie Sanierung“, erläutert Kinder. Schon vorab kann der Kunde bei Kinder sein neues Badezimmer übrigens virtuell in Augenschein nehmen. Möglich macht das die 3-D-Badplanung, die Kinder in seinem Büro exklusiv anbietet.

Energie sparen mit Solar- und Pelletstechnologie

Auch der Bereich Solarenergie nimmt im Unternehmen einen immer größer werdenden Raum ein. „Darauf haben wir uns in den letzten Jahren als Unternehmen spezialisiert“, sagt Kinder. Solaranlagen werden zur Brauchwassererwärmung genutzt, wobei die Sonnenkollektoren auf dem Dach der Kunden angebracht werden. Die Vorteile der Solartechnik liegen im Bereich des Energiesparens – bis zu 79 Prozent bei der Warmwasseraufbereitung und bis zu 30 Prozent bei der Heizung können hier erzielt werden. Auch beim Warmwasseranschluss der Spül- und Waschmaschine wird hierdurch Strom gespart. Ein weiteres Geschäftsfeld der Firma Kinder sind Holzpellets. Diese sind regenerativ, kostengünstig und umweltfreundlich. Mit Paradigma-Pelletsheizungen ist eine komfortable, sparsame und zukunftssichere Wärme gewährleistet.

Der Kundenkreis des Unternehmens von Andreas Kinder umfasst vor allem Bewohner aus Wülfrath und den angrenzenden Kommunen. „Wir erhalten aber auch gelegentlich Spezialaufträge aus der Region Niederrhein bis hin zur holländischen Grenze“, berichtet der Handwerksmeister.

Rund 250 Quadratmeter Fläche einschließlich Lager und Büro umfasst der Betrieb von Andreas Kinder. Das Team steht für Neuinstallationen sowie für Wartungen und Reparaturen zur Verfügung. Zum Service gehört auch eine umfassende Beratung im Haus des Kunden, damit ein detailliertes Angebot unterbreitet werden kann.

