Pizzabote wurde bedroht. Polizei nahm Ermittlungen auf.

Erkrath. Eine Gruppe junger Erwachsener ließ sich am Samstagabend gegen 22.30 Uhr mehrere Pizzen an ihre Wohnanschrift in Erkrath-Hochdahl liefern. Nach der Entgegennahme der Lieferung durch zwei junge Frauen, schlossen diese die Wohnungstür, ohne die Pizzen bezahlt zu haben. Nachdem der Pizzabote, ein 21-jähriger Düsseldorfer, an der Wohnungstür geklingelt und geklopft hatte, sah er sich unvermittelt zwei Männern gegenüber.

Der Pizzabote wurde mit einem Baseballschläger traktiert

Einer dieser Männer hielt einen Baseballschläger in der Hand. Mit dem Baseballschläger schlug der Mann zuerst gegen die Wand des Hausflures. Dabei zerbrach der Baseballschläger in zwei Teile. Mit dem „Rest“ des Baseballschlägers traktierte der Mann den Pizzaboten. Er wurde mehrfach an den Unterarmen und am Kopf getroffen. Nachdem der Schläger von ihm abgelassen hatte und zurück in seine Wohnung gegangen war, rettete sich der Pizzabote zum Hauseingang und alarmierte die Polizei.

Im Zuge der Ermittlungen betraten die Einsatzkräfte die Wohnung, zu der die Pizzen geliefert wurden. Beim Betreten fiel den eingesetzten Beamten sofort ein intensiver Geruch auf, der auf den Konsum von Haschisch deutete. Beim genaueren Hinsehen fanden die Einsatzkräfte auf dem Balkon der Wohnung im siebten Obergeschoss ein Foliengewächshaus, indem sich zehn Anzuchttöpfe mit etwa zehn Zentimer hohen Marihuana-Zöglingen befanden. Im Schlafzimmer konnten die Beamten ein weiteres Foliengewächshaus ausfindig machen. In diesem befanden sich dicht an dicht gedrängt, 20 circa 60 Zentimer hohe Marihuanapflanzen. Zur Verbesserung der Aufwuchsbedingungen war über den Pflanzen eine spezielle UV-/Wärmelampe angebracht, von der Seite wurden mittels eines Gebläses frische Luft zugeführt, teilt die Polizei mit.

Gegen den Wohnungsinhaber wurden eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Anbau von Betäubungsmittel gefertigt. Die Marihuana-Pflanzen und das Zubehör wurden sichergestellt. Red

