Was wäre, wenn über Nacht alle Erkrather ihre Fahrzeuge mit Strom betreiben würden? Ein Gedankenspiel.

Erkrath. Mal angenommen… über Nacht verwandelten sich alle Autos in Erkrath in Elektrofahrzeuge: Ginge das überhaupt? Was würde das für die Umwelt bedeuten? Bräche das Stromnetz zusammen, weil alle die Autobesitzer ständig ihre Akkus füllen müssten?

Der Geschäftsführer der Stadtwerke Erkrath, Gregor Jeken, lässt sich auf das Gedankenexperiment ein. Der fiktive Versuchsaufbau: Die Stadt Erkrath zählte nach eigenen Angaben Ende November 46 191 Einwohner. Verkehrsexperten gehen in unseren Breiten von 0,4 Autos je Einwohner aus. Wir rechnen rheinisch und runden großzügig auf: Das macht 20 000 Elektroautos. Gregor Jeken: „Natürlich wäre das möglich; auch über Nacht. Aber es ist aus meiner Sicht nicht sinnvoll, weil in der ganzen Diskussion um umweltschonende Mobilität der Gas-Antrieb sträflich vernachlässigt wird.“

„Um möglichst rasch Kohlendioxid, Stickoxid und Feinstäube senken zu können, brauchen wir den Erdgasantrieb als Brückentechnologie.“

Gregor Jeken, Geschäftsführer der Stadtwerke Erkrath

Die Bürger mit Umweltverantwortung, BmU, hatten bereits im November besorgte Fragen zur E-Mobilität in Erkrath gestellt. Damals geisterten Experten durch die Medien, die einen Zusammenbruch des Stromnetzes vorhersagten, falls plötzlich alle auf Elektrofahrzeuge umstellen würden. Auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke wurde das Thema diskutiert. Und auch da gab es vom Chef der Stadtwerke die Zusicherung: Erkrath ist auf die Elektromobilität vorbereitet. Die tatsächliche Zahl von Elektrofahrzeugen in Erkrath gibt er mit 14 an. Bei sieben öffentliche Stromzapfsäulen in Erkrath – geradezu paradiesische Zustände.

Die Frage der Stromkapazität beantwortet Stadtwerke-Chef Jeken mit zwei Hinweisen: In den vergangenen Jahren ist Erkraths Stromverbrauch kontinuierlich gesunken – von 30 Megawatt in der Verbrauchsspitze an einem klirrend-kalten Wintertag auf 26 Megawatt. „Das ist der Erfolg von allen Stromsparinitiativen zusammengenommen.“

Und: „Weil früher das Pose-Marre Edelstahlwerk mit Elektrizität versorgt werden musste, sind die Kapazitäten in Erkrath für mehr als das Doppelte der aktuell abgerufenen Leistung ausgelegt“, sagt Gregor Jeken. Das Stromnetz käme deshalb nicht an seine Grenzen, so Jeken; auch wenn sich die 20 000 E-Mobilisten plötzlich alle zu Hause einen Starkstromanschluss für eine private Schnellladesäule montieren ließen.

Die Probleme sieht Jeken anderswo. Seit 2013 rühmen sich die Stadtwerke, in Erkrath nur noch Ökostrom auszuliefern. Eine Vervielfachung der E-Fahrzeuge in Deutschland wäre ein Erhaltungsprogramm für alte, umweltschädliche Braunkohlekraftwerke, deren Abgase und Feinstaubbelastung mit der vorherrschenden Windrichtung Süd-West aus der Gegend zwischen Köln und Aachen auch bis nach Erkrath getragen werden.