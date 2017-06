Eine Fußgängerin ist den schweren Verletzungen erlegen, die sie bei einem Unfall Anfang Juni in Erkrath erlitten hatte. Die 82-Jährige war damals von einem Lkw angefahren worden. Die Polizei konnte den Unfallhergang bislang nicht eindeutig klären und sucht deshablb Zeugen.

Mettmann. Eine Fußgängerin ist den schweren Verletzungen erlegen, die sie bei einem Unfall Anfang Juni in Erkrath erlitten hatte. Die 82-Jährige war damals von einem Lkw angefahren worden. Die Polizei konnte den Unfallhergang bislang nicht eindeutig klären und sucht deshablb Zeugen.

Laut Polizeibericht hatte am 2. Juni gegen 11.35 Uhr eine 82- jährige Fußgängerin mit ihrem Hund den Klinkerweg in Erkrath in Höhe der Hausnummer 8 überqueren wollen. Dabei wurde sie aus bislang ungeklärten Gründen von einem Lkw erfasst. Der Lkw bog zu diesem Zeitpunkt in Richtung Feuerwehrwache nach links aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr ein.

Die Fußgängerin wurde von dem LKW zu Boden gerissen. Die lebensgefährlich Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Der 44-jährige Fahrzeugführer des Lkw gab an, dass er die Seniorin zu keinem Zeitpunkt hatte sehen können. Er erlitt einen Schock. An dem Lkw entstand kein Sachschaden. Der unverletzte Hund der Seniorin wurde dem Tierheim Hilden zugeführt.

In der Nacht auf Donnerstag, 29. Juni, ist die Frau gestorben. Da der genaue Unfallhergang bisher noch nicht eindeutig geklärt werden konnte, sucht die Polizei weiterhin mögliche Zeugen. Sie melden sich bei der Polizei in Erkrath, Telefon 02104/ 9480-6450.

Anzeige