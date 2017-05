Mettmann. Am Freitag gegen 16:55 Uhr kam es in Erkrath auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind.

Auf der Hauptstraße in Erkrath befindet sich in der Höhe der Unfallstelle jeweils am Fahrbahnrand eine Bushaltestelle. Zur Unfallzeit hielten an beiden Bushaltestellen Linienbusse an, um Fahrgäste ein- bzw. aussteigen zu lassen. In Fahrtrichtung Schimmelbuschstraße gesehen, läuft ein 9-jähriger Junge aus Erkrath unvermittelt von links nach rechts hinter dem einen Bus auf die Fahrbahn der Hauptstraße, um zu dem wartenden Bus auf der anderen Straßenseite zu gelangen.

Eine 48-jährige Erkratherin, die mit ihrem 2er BMW die Hauptstraße in Richtung Schimmelbuschstraße befährt, kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und stößt mit dem Jungen zusammen. Der Junge wird durch den Zusammenstoß am Bein verletzt. Er wird zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand geringfügiger Sachschaden.

