Erkrath. Drei Unbekannte haben am frühen Montagmorgen einen Club in Erkrath bei Düsseldorf überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Überfall gegen drei Uhr morgens. Die drei Täter seien bewaffnet gewesen und hätten Geld in unbekannter Höhe aus der Kasse des Clubs erbeutet. Weitere Details wollte die Polizei zunächst nicht mitteilen. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. dpa