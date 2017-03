TSV Hochdahl bietet Firmen Lauftreffs an

Der Sportverein hat gestern mit TimoCom die betriebliche Gesundheitsförderung gestartet.

Erkrath. Viele Menschen verbringen mehr als acht Stunden pro Tag im Büro, die meiste Zeit davon sitzend. Das ist nicht nur schlecht für den Rücken, sondern für die gesamte körperliche Verfassung, wenn kein Ausgleich in der Freizeit erfolgt. Den Arbeitgebern ist heute aber gelegen an gesunden Mitarbeitern. Denn wer fit ist, ist zufriedener und leistungsfähiger. Deshalb wird als Ersatz und Ergänzung für den Sport in der Freizeit die betriebliche Gesundheitsförderung immer wichtiger. Der TSV Hochdahl verfolgt schon lange diesen Ansatz und ist vor anderthalb Jahren in die Offensive gegangen.

Der Verein hat rund 30 Betriebe im Stadtgebiet angeschrieben

Damals wurden rund 30 Erkrather Firmen angeschrieben mit dem Angebot, in der betrieblichen Gesundheitsvorsorge zusammenzuarbeiten. Mit mehreren ist der TSV im Gespräch, mit einem Unternehmen hat die Kooperation schon begonnen: Bei TimoCom an der Bessemer Straße fällt am Dienstag um 17 Uhr der Startschuss für den ersten betrieblichen Lauftreff.

Thomas Laxa, Sport- und Kommunikationsmanager des TSV Hochdahl, wird eine Fortgeschrittenen-Gruppe aus (bisher) neun TimoCom-Mitarbeitern zum Waldlauf durch das Neandertal führen. Eine weitere Gruppe mit Lauf-Einsteigern startet am Donnerstag. Zunächst zwölf Wochen lang sollen die Teilnehmer regelmäßig laufen, bei Bedarf kann das Angebot auch verlängert oder ausgeweitet oder eine weitere Gruppe eingerichtet werden. Die Teilnahme ist freiwillig, die Firma übernimmt die Beiträge an den Sportverein.

IT-Unternehmen will im Sommer Ernährungsberatung durchführen

Die Kooperation mit dem TSV Hochdahl ist nur eine von mehreren Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bei TimoCom. Schon im vergangenen Jahr hatte man eine Befragung der Mitarbeiter durchgeführt, um den Bedarf an betrieblicher Unterstützung zu ermitteln. Es wurden eine Bio-Impedanz-Analyse (Körperfett- und Muskelanteile) und eine Laufbandanalyse (Lauftechnik und Fußstellung) angeboten, die auf große Resonanz stießen. Im Sommer will das IT-Unternehmen eine Veranstaltung zur Ernährungsberatung durchführen, im Winter sollen die Rücken-Kurse starten.

Der TSV Hochdahl legt den Fokus nicht auf Leistungssport, sondern auf den sozialen Bereich. „Wir würden uns freuen, wenn unsere Zusammenarbeit mit TimoCom ein Anreiz für andere Firmen ist, sich ebenfalls zu engagieren“ sagt Sonja Stein, Koordinatorin betriebliche Gesundheitsförderung.

