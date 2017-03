Theaterstück verrät Rezepte für die Liebe

„Das Lächeln der Frauen“ begeistert das Publikum in der Erkrather Stadthalle.

Erkrath. Wer sich beim Theaterabend in der Erkrather Stadthalle für zwei Euro ein Programm zu dem Stück „Das Lächeln der Frauen“ gekauft hatte, war gleich auch im Besitz der wunderbaren Rezepte zum Menü d’Amour. Wie das Thema der Speisenfolge sagt, ging es im turbulenten und fröhlichen Theaterstück um die Liebe.

Der Theatertitel des unterhaltsamen Abends glich eher einem Trivialroman-Titel, war es auch. Zwei Personen – die charmante Dominique Siassia (Aurélie Bredin) und der temperamentvolle Hugo Grimm (André Chabanais) – sorgten für Unterhaltung und Spannung. Ums Essen ging es auch, weil Aurélie, die Restaurantbesitzerin, davon träumte, ihren heimlichen Angebeteten unter anderem mit einer betörenden Menüfolge verwöhnen zu wollte (was der Theaterbesucher dank des Programms nachkochen kann).

Sie, die von Männern Enttäuschte, fand in einer Buchhandlung eben dieses Buch, las, dessen Handlung in ihrem Restaurant begann und verliebte sich prompt in den Autor. Als Lektor des verantwortlichen Verlages erfuhr André von den Gefühlen der jungen Frau, die er bereits vorher in sein Herz geschlossen hatte. Denn den Roman hatte er geschrieben und den Namen des Autors erfunden. Die Verwicklungen nahmen ihren Lauf – der Verliebte, der alle Register zog, um die Dame für sich zu gewinnen. Das Happy End ist garantiert.

Was Regie (Karin Boyd) und der Autor der Bühnenfassung (Gunnar Dressler) mit dem Buch von Nicolas Barreau sehr positiv umsetzten, waren die Gespräche der Akteure mit dem Publikum. Zwar konnte man die zungenbrechende Auflistung der Menüfolge von Aurélie kaum verfolgen. Aber die Art, wie André das Publikum fragte, wie sein Anzug sitze, war so sympathisch und einnehmend, dass das Schmunzeln leicht fiel.

Situationskomik sorgte für viele Lacher im Publikum

Überhaupt gab es viele Lacher im Publikum. Meist ging es dabei um Mimik und Situationskomik. Die Bühnenbildnerin des Abends war Eva Humburg. Mit wenigen Mitteln hatte sie es geschafft, die Bühne zu teilen: In ein gemütliches Restaurant und in ein Verlagsbüro mit Tohuwabohu. Viel Fernseherfahrung brachten Dominique Siassia und Hugo Grimm mit, viel schauspielerische Leidenschaft. In vielen Vorabendserien haben sie schon gespielt. In der Erkrather Stadthalle schien es, als wollten sie sich auf den Theaterbrettern endlich mal so richtig austoben. Die Zuschauer dankten mit rhythmischem Applaus.

