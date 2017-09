Vier Termine an Wochenenden sind vorgesehen.

Erkrath. Seit vielen Jahren veranstaltet das Trainerteam des Tennis-Sport-Clubs Unterfeldhaus an der Adalbert-Stifter-Straße 93 „Rudeltennis“ oder auch „Flat-Rate-Tennis“ für Mitglieder und Noch-nicht-Mitglieder. Es wird in der Hallensaison 2017/18 an folgenden vier Wochenterminen fortgesetzt: freitags, 19 bis 20 Uhr (ab 29. September) mit Trainer Ralf; samstags, 13 bis 14 Uhr (ab 30. September) mit den Trainern Achim und Lukasz auf zwei Hallenplätzen; sonntags, 15 bis 16 Uhr (ab 12. November) mit Trainer Lukasz. Die Teilnehmer können ohne Voranmeldung und so oft kommen, wie sie wollen können. Das Angebot umfasst in der Hallensaison rund 80 Trainingseinheiten inklusive Hallenmiete und richtet sich an erwachsene Spieler jeder Altersklasse. Wiedereinsteiger, Schnupperer, Teilnehmer am „Rudeltennis“ der vergangenen Jahre, neue Mitglieder und Vereinsfremde sind willkommen. Die Teilnahme kostet 179 Euro pro Teilnehmer, Anmeldeschluss ist der 23. September: Telefon 02104/46124, 0171/5760773. Red

