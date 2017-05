Das Fest der Arbeitsgemeinschaft Tanz war ein Erfolg.

Erkrath. Die Rheinische Arbeitsgemeinschaft Tanz hatte zum 14. Tanzfest ins Bürgerhaus eingeladen. Zehn Tanzgruppen waren dabei, getanzt wurde alles von Stepptanz bis zur Polka. Dabei liegt der Fokus der RAG Tanz klar auf den folkloristischen Tänzen. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tanztraditionen zu bewahren und sammelt seit 1949 Tänze aus der ganzen Welt in seinem Repertoire. „Tänze sind Kulturgut“, so der Vorsitzende Thomas Brückner, der auch selbst im Bürgerhaus mittanzte. „Sie sind Mittel zur Verständigung – ganz ohne Worte.“

Vor den Mitmachtänzen gab es eine kurze Erklärung

Die Verständigung durch Tanz klappte auch beim Fest zumindest fast ohne Worte. Vor den Mitmachtänzen gab es jeweils kurze Erklärungen zu den Grundschritten – der Rest fand sich dann auf der Tanzfläche. Auf den Fliesen des Bürgerhauses reisten die Tänzer auf diese Weise musikalisch vom Bayerischen Wald nach Frankreich, Bulgarien, Ägypten und in die USA. Mittanzen durfte jeder, die Teilnahme war kostenlos. „Es geht allein um die Freude am Tanzen“, erklärte Brückner, der sich selbst seit mehr als 40 Jahren zu den Hobbytänzern zählt. Neben dem offenen Tanzfest bietet die RAG Tanz aber auch Lehrgänge zu speziellen Tänzen an. Die finden bei professionellen Dozenten statt. „Wir haben mittlerweile ein großes Netzwerk, über das wir immer wieder neue Tanzlehrer kennenlernen“, sagte Brückner. Im Mai standen beispielsweise armenische Tänze auf dem Programm, im Juni soll es dann mit deutschen Tänzen weitergehen.

Das zweite Standbein der RAG Tanz ist die Kinder- und Jugendarbeit. Außerhalb des Unterrichts bieten die Dozenten Tanz-AGs und Projekte an Schulen und in Jugendeinrichtungen an. Das Tanzen für Jugendliche wird vom Land gefördert. Ziel ist es, jungen Menschen die Freude am Tanzen zu vermitteln und so die Tänze langfristig zu bewahren. Infos zu den offenen Angeboten gibt es im Internet.

www.rag-tanz.de

