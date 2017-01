Tänzerinnen laden zu Jazz- und Modern Dance ins Gymnasium ein

Mannschaften des TSV Hochdahl stellen am 28. Januar die Choreographien vor, mit denen sie in die neue Saison starten.

Erkrath. Die Mannschaften der Abteilung Jazz- und Modern Dance des TSV Hochdahl stellen am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr in der Turnhalle des Gymnasiums an der Rankestraße die Choreographien vor, mit denen sie in die Turniersaison 2017 starten. Die Abteilung wächst unter der Leitung von Barbara Hartmann stetig, so dass in diesem Jahr sechs Gruppen in ihren jeweiligen Altersklassen (Kinderliga bis elf Jahre, Jugendliga elf bis 14 Jahre und die offenen Klasse) im Leistungsbereich der Turnierligen antreten.

Die Mädchen – tanzbegeisterte Jungen werden noch gesucht – trainieren über Monate zwei- bis dreimal wöchentlich die von ihren Trainerinnen kreierten Tänze ein. „Das ist harte Arbeit. Es kommt auf die richtige Haltung, Spannung und Bewegung in jedem Gelenk an, bis in den kleinen Zeh“, sagt Trainerin Diana Kampschulte. „Ich verlange viel, aber ich gebe auch viel“, sagt sie und gemeinsam mit den anderen Trainerinnen Barbara und Marianne Hartmann, Nicola und Carina Mett hat sie die Abteilung zu einem Erfolgskonzept entwickelt. Die Mannschaften starten nahezu alle in den höchsten Ligen ihrer Altersstufen. Auch im Breitensport-Bereich tanzen sechs Mannschaften in allen drei Altersklassen.

Hier beginnen die Kinder schon im Alter von drei Jahren einmal wöchentlich spielerisch zu tanzen. Auch sie präsentieren am 28. Januar ihre Choreographien vor heimischem Publikum. Der Eintritt kostet zwei Euro. Weitere wichtige Termine sind die Heimturniere am 6. und 7. Mai an der Rankestraße.

Wer sich näher über die Abteilung, ihre Angebote und Trainingszeiten informieren möchte, kann dies auf der Internetseite tun. Red

www.tsv-hochdahl.de/jazz-modern-dance

Anzeige