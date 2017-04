Stadt erneuert defekte Polleranlage

Jahrelang hat sich nichts getan. Jetzt wird die Bahnstraße in Alt-Erkrath neu abgepollert.

Erkrath. Nach jahrelanger Verzögerung wird auf der Bahnstraße endlich die defekte Polleranlage erneutet. In Höhe der Kreissparkasse wird eine neue Anlage errichtet. Damit ist das Ein- und Ausfahren von Autos und Lkw, wie es bislang an der Tagesordnung ist, nur noch zu den erlaubten Zeiten möglich. Die Polleranlagen werden in Höhe der Bahnstraße 62 (Ersatz der vorhandenen Poller) und in Höhe von Hausnummer 22 (Ecke Schlüterstraße/Kreissparkasse) eingebaut.

Die Kosten für die Polleranlage liegen bei 107 000 Euro

Die Kosten belaufen sich auf rund 107 000 Euro. Die Arbeiten beginnen am Montag, 10. April, und dauern voraussichtlich drei Wochen. Die Arbeiten werden in zwei aufeinanderfolgenden Bauabschnitten erfolgen. Während der Bauausführung ist mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen. Die Stadt Erkrath bittet alle Grundstücksanlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die Bauarbeiten. Hintergrund: Die Polleranlage in Höhe der evangelischen Kirche funktionierte nach zwei Unfällen seit August 2015 nicht mehr, die massiven Pfosten blieben im Boden. Ein Auto war gegen den Pfosten gefahren, in dem die Steuerungselektronik untergebracht ist. Reparieren konnte die Polleranlage niemand mehr. Offenbar muss die Stadt nun doch deutlich mehr Geld ausgeben als ursprünglich geplant. Denn noch im Dezember 2016 hatte es im Erkrather Planungsausschuss eine intensive Debatte zum Thema gegeben. Denn obwohl die „Verpollerung der Bahnstraße“ zur Sicherstellung einer autofreien Fußgängerzone bereits 2013 mit großer Mehrheit beschlossen worden war, schlug die Verwaltung den Ausschuss-Mitgliedern vor, auf die versenkbaren Pfosten ganz zu verzichten. Denn für die veranschlagten 60 000 Euro war kein Unternehmen bereit, die alten Poller zu ersetzen beziehungsweise neue aufzustellen.

Mit Mehrkosten von fast 50 000 Euro geht es nun offenbar doch. Lediglich von 8 bis 10 Uhr und abends von 18 bis 20 Uhr darf der Lieferverkehr über die Bahnstraße rollen.

