„Spotlight“ zeigt Klassiker von Molière

Die Theatergruppe spielt das Stück „Der Bürger als Edelmann“.

Erkrath. „Über dein Gehabe lacht seit langem schon die ganze Welt!“ Doch auf die Meinung seiner Frau gibt Monsieur Jourdain herzlich wenig. Der wohlhabende und reichlich naive Bürger träumt von einem Leben als Adliger. Niemals würde er zulassen, dass seine Tochter Lucile einen Bürgerlichen heiratet. Um seine Lucile dennoch heiraten zu können, entwickeln der rechtschaffene Kaufmannssohn Cléonte und sein Diener Covielle einen cleveren Plan – der unter anderem prunkvolle orientalische Kostüme vorsieht.

Uraufführung des Stückes geht auf das Jahr 1670 zurück

Molières Klassiker „Der Bürger als Edelmann“ hat seit seiner Uraufführung 1670 nichts an Charme und Aktualität verloren. Das beweist die evangelische Theatergruppe Spotlight und bringt die Komödie jetzt auf die Bühne des Joachim-Neander-Hauses. „Die Figuren sind zeitlos“, begründet Karola Fritzsch die Entscheidung. Jeder könne sie mit echten Personen verbinden, egal ob „kleine oder große Tiere“. Tatsächlich muss man gar nicht bis zum neuen US-Präsidenten denken, um Beispiele für den dilettantischen, unverbesserlichen Monsieur Jourdain zu finden. Marc Keddouh spielt die arrogante Titelfigur charmant. Als seine Ehefrau ist Bianca Koschel zu sehen, Laura Adolphy spielt Lucile.

Die Regie teilen sich Michael Kastner und Karola Fritzsch. Die Gruppe hat sich dazu entschieden, das Stück größtenteils unverändert zu lassen. „Wir haben nur einige Requisiten und Kostüme etwas angepasst“, so Fritzsch. Auch der musikalische Teil wurde etwas abgeändert. Im Original ist Molières Stück schließlich eine Ballettkomödie. Musik und Tanz gibt es auch im Joachim-Neander-Haus zu sehen. „Aber wir haben keine Balletttänzer unter uns, deswegen haben wir das etwas abgeändert.“

Was den Reiz der neuen Spotlight-Produktion ausmacht, sind die herrlich zelebrierten Auseinandersetzungen auf der Bühne. Die Wortgefechte zwischen den gegensätzlichen Figuren kommen mit so viel Spielfreude auf die Bühne, dass man sich von Anfang an wie mitten im Geschehen fühlt. Den Schlagabtausch proben die Ensemble-Mitglieder schon seit dem letzten Herbst. Zwölf Mitglieder hat die Gruppe, die jedes Jahr eine große Produktion von Lessing bis Kishon aufführt. Bei Spotlight ist alles mit viel Liebe zum Detail selbstgemacht. „Der Bürger als Edelmann“ wird am Samstag, 25. März, Sonntag, 26. März, und Samstag, 1. April, aufgeführt. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten. Sie sind ab zehn Euro unter Telefon 0211/9252720 erhältlich.

