Erkrath. Mit dem Eintritt der Raumsonde Cassini in die Saturn-Atmosphäre am 15. September endet die mehrfach verlängerte und erfolgreiche Mission Cassini-Huygens. Seit 13 Jahren erforscht Cassini den Ringplaneten und seine Monde und lieferte teils revolutionäre Erkenntnisse (Archivfoto: dpa/NASA). Dazu gibt es am Freitag, 15. September, im Planetarium „Stellarium Erkrath“ im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 105, eine Spezial-Veranstaltung, die um 18.45 Uhr beginnt: Die Zuschauer blicken auf einen Projektions-Sternenhimmel in der Planetariumskuppel und unternehmen simulierte Flüge ins Weltraum, im Speziellen zum Planeten Saturn. Die Veranstaltung wird von einem der Dozenten des Stellariums live moderiert. Eintritt: acht, ermäßigt 5,50 Euro. Kartenreservierung und Informationen: Telefon 02104/947666. Red

planetarium-erkrath.de

