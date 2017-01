Erkrath Silvester-Bilanz der Erkrather Feuerwehr

Erkrath. Die Feuerwehr Erkrath war an Silvester von 7 Uhr bis zum Dienstwechsel am Neujahrsmorgen insgesamt 18 Mal im Einsätze, drei davon Notarzteinsätze. Es kam zu keinen silvestertypischen Böllerverletzungen, jedoch mussten fünf Rettungsdiensteinsätze wegen übermäßigem Alkoholgenuss durchgeführt werden. Da zeitweise beide Erkrather Rettungswagen in Einsätzen gebunden waren, rückte das Hilfeleistungslöschfahrzeug der hauptamtlichen Wache zu zwei weiteren Rettungsdiensteinsätzen zur medizinischen Erstversorgung aus.

Die Feuerwehr wurde zweimal wegen Mülltonnenbränden an die Sandheider Straße und einmal an die Beckhauser Straße gerufen. In der Sandheide brannten zwei Müllbehälter. Die Mülltonne wurde dabei schwer beschädigt. An der Beckhauser Straße wurde ebenfalls ein C-Rohr zur Brandbekämpfung einer Mülltonne vorgenommen. Da dieser Einsatz parallel zum Einsatz an der Sandheider Straße erforderlich war, rückte ein Wechselladerfahrzeug mit dem Abrollbehälter Sonderlöschmittel zu dieser Einsatzstelle aus.

Zur Freude der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Erkrath war eine Alarmierung der Löschzüge Alt- Erkrath, Millrath und Trills nicht erforderlich.

