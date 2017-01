Erkrath. Am Sonntag gegen 14.15 Uhr ist es an der der Kreuzung Bruchhauser Straße/ Sedentaler Straße zu einem schweren Unfall gekommen, während die örtliche Ampelanlage ausgefallen war. Eine 54-jährige Autofahrerin aus Hilden übersah laut Polizeiangaben das Auto einer 58-jährigen Frau aus Köln, welche die vorfahrtberechtigte Bruchhauser Straße geradeaus in Richtung Sedentaler Straße überqueren wollte.

Der Mercedes der 58-Jährigen prallte frontal in die Fahrerseite des Renaults der Frau aus Hilden. Dieser wurde von der enormen Wucht des Zusammenpralls herumgeschleudert und prallte zunächst in eine Grundstücksmauer neben der Fahrbahn. Von dort rollte das Auto noch durch den abschüssigen Kreuzungsbereich bevor er noch leicht gegen eine Hauswand prallte und dadurch erst endgültig zum Stillstand kam.

Beim Unfall wurden beide Fahrzeugführerinnen leicht verletzt. Während die Fahrerin des Renaults mit einem Rettungswagen in ein Hildener Krankenhaus gebracht wurde und dieses nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen konnte, wollte sich die Fahrerin des Mercedes erst später eigenständig in ambulante ärztliche Behandlung begeben.

An den beiden nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie wurden von einem örtlichen Unternehmen geborgen und abgeschleppt. Der an den beiden Fahrzeugen, an Grundstücksmauer und der Hauswand entstandene Gesamtsachschaden wird mit mindestens 15.500,- Euro beziffert.

