Die Grundschüler von der Falkenstraße führen Musical auf.

Erkrath. Zum zweiten Mal führt die gesamte Grundschule Erkrath an der Falkenstraße ein Musical in der Stadthalle auf. Mit dem von vier Kolleginnen selbst geschriebenen Stück „Schule damals, heute @tomorrow“ wollen sie ihr Publikum mit auf eine musikalische Zeitreise durch die Schule von 1967 bis heute und ein bisschen weiter nehmen. Dabei wird auch ein Blick in die Zukunft geworfen.

Vor 50 Jahren wurde an der damaligen Feldstraße die Städtische Gemeinschaftsgrundschule in Alt-Erkrath mit dem Rektor Metzner gegründet. 1981 kam die Einführung der Montessori-Pädagogik hinzu, 2011 wurden aus der Grundschule Falkenstraße und der Bavierschule der Schulverbund GGS Erkrath. Was sich nie geändert hat: Stets wollten Kinder neugierig die Welt entdecken und erforschen, fröhlich lernen und fair leben.

Alle Schülerinnen und Schüler der GGS Erkrath wirken an diesem Projekt mit und stehen gemeinsam auf der Bühne. Von ihnen werden die Lieder des Musicals gesungen und tänzerisch und schauspielerisch dargestellt. Trommler übernehmen den instrumentellen Teil. Sowohl die Kostüme als auch die Bühnendekoration wurden von den Schülern selbst gestaltet.

Lehrerinnen haben das Drehbuch geschrieben und führen Regie

Vier Lehrerinnen haben das „Drehbuch“ geschrieben und führen selber Regie. Die fünfte Kollegin hat passende Musikstücke herausgesucht und diese mit zum Teil eigenen Texten versehen. Alle anderen Lehrer helfen mit. In der Projektwoche „Schule früher, heute und in Zukunft“ setzten sich die Kinder sowohl inhaltlich und zeitbezogen als auch musisch-künstlerisch mit dem Schulleben der vergangenen Zeit, der Gegenwart und der Zukunft auseinander. Die Aufführungen finden statt am morgigen Samstag, 20. Mai, um 14 und 16 Uhr, in der Stadthalle, Neanderstraße. Red

