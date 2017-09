Kennengelernt hat sich das Ehepaar sogar vor 69 Jahren.

Erkrath. Zärtlichkeit, Treue, Unterstützung im Alltag in guten und in schlechten Zeiten und ein bisschen Kabbelei – das scheint das Patentrezept für eine lange Ehe. Ellen und Heinz Santrau sind 65 Jahre verheiratet; kennengelernt haben sie sich bereits vor 69 Jahren. „Das war wild“, antwortet Heinz Santrau auf die Frage, wie er denn seine heutige Frau kennengelernt habe. Ellen war die Freundin einer Nachbarin, bei der Heinz Santrau als Jugendlicher öfters die Zeit mit Gleichaltrigen verbrachte. „Bei der Nachbarin haben sich immer vier, fünf Mädchen getroffen. Da konnte ich mir eine aussuchen“, schmunzelt der heute 86-Jährige. Als er seine Ellen kennenlernte, war er 17, sie zwei Jahre älter. Was ihr an dem jungen Kerl damals so gefallen hat? „Hmm“, überlegt sie einen Moment, „der konnte gut ,schwenken’ “ Oder wie wir im Rheinland sagen würden: schwofen!

Ellen Santrau stammt aus Stettin; als sie 14 Jahre alt war musste ihre Familie nach Mecklenburg-Vorpommern, in die Heimat ihres späteren Ehemannes, umsiedeln. „Ich hab so geheult, wollte unbedingt zurück nach Stettin“, erinnert sie sich. Ein späterer Urlaub in ihrer alten Heimat war nur schwer zu ertragen: Luftangriffe hatten alles dem Erdboden gleich gemacht. Die Straße, in der sie einst gelebt hatte, gab es nicht mehr.

Ein neues Zuhause hat sie später gemeinsam mit ihrem Heinz in Erkrath gefunden. „Erkrath ist unsere Heimat. Hier leben wir gerne“, versichert sie. nm

