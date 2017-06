Auf Erkrather Gebiet gibt es viele Verbesserungen für die Kunden.

Erkrath. Die Rheinbahn ändert zum Fahrplanwechsel ihr Angebot auf vielen Linien in ihrem gesamten Netz – ab Sonntag, 11. Juni. Auch für die Kunden in Erkrath, Haan und Hilden gibt es Verbesserungen:

Auf politischen Beschluss der Städte Düseldorf und Haan verbessert die Rheinbahn abends und am Wochenende ihr Angebot auf der Linie SB 50: Montags bis freitags fährt zwischen den Haltestellen „Düsseldorf, Rheinterrasse“ und „Haan, Nachbarsberg“ ein zusätzlicher Bus um 19.38 Uhr (Ankunft um 20.19 Uhr). In den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag gibt es zudem zwei zusätzliche Fahrten um 1.23 und um 2.23 Uhr ab der Haltestelle „Heinrich-Heine-Allee“ in Richtung Haan.

Samstags zwischen 9 und 16 Uhr fahren die Busse in dichterem Takt, alle 30 Minuten statt wie bisher alle 60 Minuten. Am Samstag, 10. Juni, von 8 bis 13 Uhr, ist der Informationsbus der Rheinbahn vor Ort. Dort beantworten Mitarbeiter jede Frage – zum neuen Angebot auf der Linie SB 50, zum Fahrplan und den Abos. Der Bus steht am Alten Markt, am besten zu erreichen mit den Buslinien O1, SB 50, 742, 784, 786 und 792 (Haltestelle „Markt“).

Samstags fahren die Busse der Linie 737 um 0.42 Uhr ab der Haltestelle „Gerresheim S“ bis zur Haltestelle „Erkrath Neuenhausplatz“ wie freitags über die Haltestelle „Rohrsmühle“ und nicht über die Haltestelle „Millrather Weg“. Sonn- und feiertags beginnen, auf Anregung der Fahrgäste, die Fahrten um 9.41 und um 10.11 Uhr ab der Haltestelle „Gerresheim S“ bereits um 9.16 und um 9.46 Uhr am Düsseldorfer Hauptbahnhof.

Linien O5, 784, 785, DL 4, DL 5: Hier ändern sich die Fahrzeiten, um den Fahrgästen pünktlichere Verbindungen mit besseren Anschlüssen bieten zu können, so die Auskunft der Rheinbahn.

Alle Änderungen zum Fahrplanwechsel finden die Fahrgäste griffbereit im neuen Fahrplanheft „Erkrath/Haan/Hilden“, das sie ab sofort für 50 Cent in allen Kundencentern der Rheinbahn erhalten können. Aktuelle Informationen und die elektronische Fahrplanauskunft stehen im Internet und in der App zur Verfügung. Antwort auf alle Fragen gibt es rund um die Uhr unter der Teledonnummer 01806/504030 (0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk maximal 0,60 Euro/Anruf). Red

