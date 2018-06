Realschule und TSV Hochdahl bieten im nächsten Schuljahr eine wöchentliche Sport-AG an.

Erkrath. Sie wollen ab sofort gemeinsame Sache machen – zumindest im sportlichen Bereich. Und deshalb haben die Realschule Hochdahl und der TSV Hochdahl jetzt einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Es ist Fakt: in Zeiten von Smartphone und Computergames mangelt es Kindern und Jugendlichen an Bewegung und sozialen Kontakten, Wahrnehmung und Motorik sind häufig ungeschult. „Als ich vor gut einem Jahr die Rektorenstelle an der Realschule übernommen habe, war eine Kooperation mit ansässigen Sportvereinen eins meiner Hauptanliegen“, erklärt Uwe Heidelberg und freut sich ganz offensichtlich, dass sich sein großer Wunsch nun erfüllt.

„So eine AG bedeutet viel mehr als Bewegung. Es geht um Gemeinschaft, Zusammenhalt und Teamgeist.“

Taha Mansour, TSV-Trainer

Ab dem kommenden Schuljahr, wird der TSV Hochdahl wöchentlich eine AG anbieten, vorerst für die Schüler der Klassen fünf bis sieben. „Es gibt keinen festen sportlichen Ablauf“, erklärt Christopher Holte, der als Trainer bereits mehrere Sport AGs an anderen Schulen betreut, „aber wir werden definitiv in den ersten Wochen mit Ringen und Raufen beginnen, damit die Kinder erst einmal ein Körpergefühl entwickeln.“ Co-Trainer Taha Mansour nickt zustimmend. „So eine AG bedeutet viel mehr als Bewegung. Es geht um Gemeinschaft, um Zusammenhalt, um Teamgeist. Daher werden wir auch Spiele anbieten, die das fördern, etwa Ballsportarten, wie Volley- oder Handball.“ Daneben ist auf jeden Fall die Teilnahme am Neandertal-Lauf fest eingeplant.

Eine vertragliche Kooperation mit dem TSV gibt es bereits an vielen Erkrather Schulen. Für Sozialpädagogin Gabriela Klosa, die auch das Jugendzentrum des TSV im Bürgertreff leitet, hat diese intensive Form der Zusammenarbeit weitere Vorteile. „In diesen AGs geht es um ein niederschwelliges Angebot, dass bedeutet, es gibt zum Beispiel keinen Wettkampfgedanken, wie es ja in Vereinen oft der Fall ist. Wir wollen in erster Linie die Freude an der Bewegung erwecken, wir möchten, dass die Kinder Spaß daran haben, im Team etwas zu erleben.“ Dazu käme, so Gabriela Klosa, dass sich automatisch die Zusammenarbeit mit dem TSV und seinem vielseitigen Angebot intensiviere. In dem Ratinger Verein „Interaktiv“, der auch den Ganztag an der Realschule organisiert, haben die Vertragsparteien einen weiteren Partner gefunden, der die künftige Zusammenarbeit finanziert.