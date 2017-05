Erkrath. Am Montagnachmittag brannte an der Heinrich-Hertz-Straße in Unterfeldhaus ein Müllcontainer. Der Polizei gelang es die Flammen, die sich bereits auf den angrenzenden Busch ausdehnten, mit Hilfe eines Feuerlöschers einzudämmen. Durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr konnte der Brand endgültig gelöscht werden.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens sowohl an dem Container als auch an dem Busch auf mehrere hundert Euro. Die Ursache des Brandes ist unklar. Zeugen beobachteten unmittelbar vor Ausbruch des Feuers eine männliche Person, die in den Müllcontainer schaute. Ob diese Person das Feuer auch gelegt hat, ist nicht bekannt.

Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 02104/ 9480-6450 jederzeit entgegen.

