Der Mann prallte mit seinem Fahrrad gegen die geöffnete Fahrertür und stürzte zu Boden.

Mettmann. Am Mittwoch, gegen 11:05 Uhr, parkte eine 44-jährige Frau ihren VW Golf an der Straße "Trills", Höhe Hausnummer 44, in Erkrath-Hochdahl. Sie öffnete die Fahrertür und übersah dabei einen 76-jährigen Pedelec-Fahrer, der von hinten an dem Fahrzeug vorbei fahren wollte.

Der Mann prallte mit seinem Fahrrad gegen die geöffnete Fahrertür und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste anschließend mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Sowohl an dem Golf als auch an dem Pedelec entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 400 Euro.

Anzeige