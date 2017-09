Erkrath. Der Rosenhof Erkrath feiert am 22. September ab 18 Uhr ein Oktoberfest mit bayerischen Spezialitäten und zünftiger Musik. Im Restaurant werden Paulaner Oktoberfestbier, Weißwürste und weitere Spezialitäten der bayrischen Küche serviert, Preise à la carte. Am Mittwoch, 11. Oktober, 18 Uhr, gibt es im Rosenhof Erkrath, Düsseldorfer Straße 8-10, in Erinnerung an die sinnliche Christiane Vulpius und den Weltmann Goethe einen unterhaltsamen Abend ein. Das Schauspieler-Duo Karin Punitzer und Johannes K. Prill sowie Andreas Orwat am Klavier präsentieren eine inszenierte Literaturcollage. Eintritt: 16,50 Euro inklusive Theaterteller in der Pause. Anmeldung für beide Abende unter der Telefonnummer 0211/9240324. Red