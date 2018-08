Das zweite Konzert des Erkrather Jazzsommers war gut besucht. Am kommenden Sonntag stehen die „Lokschuppen Allstars“ auf der Bühne.

Erkrath. Die sieben Mitglieder der „New Orleans-Jazzband of Cologne“ haben ihre Plätze eingenommen. Doch bevor das Konzert im Hochdahler Lokschuppen beginnt, spricht Jakob „Jacky“ Müller ein Grußwort an das Publikum: „Niemand hat diese Ausmaße kommen sehen“, sagt er und verweist auf die 21 Jahre, in denen der Erkrather Jazzsommer nun schon erfolgreich stattfindet.

Und wie um ihn zu bestätigen, sind die Sitzbänke auch bei der zweiten Veranstaltung des diesjährigen Erkrather Jazzsommer am Sonntag gut gefüllt. Nachzügler müssen auf Treppenaufgänge ausweichen. Von Anfang an bringt die „New Orleans-Jazzband of Cologne“ Stimmung in den Schuppen: Die Gäste nicken mit den Köpfen. Und auch die Musiker wippen im Takt der Musik die Füße.

Die Tore des Lokschuppens sind weit geöffnet; die kraftvolle Musik dringt nach draußen. Dort sitzen Leute im Schatten der Sonnenschirme, trinken kühles Bier, reden miteinander und können trotzdem den Klängen der Band lauschen. Während sie das Lied „Who´s sorry now“ spielt, rauschen vor den Fenstern des Lokschuppens aus beiden Richtungen zwei Regionalzüge vorbei. Dieses Bild unterstreicht, warum Jacky Müller den Lokschuppen als „einmaliges Gebäude“ für swingende Musikveranstaltungen bezeichnet. „Hier kann man zwar schlecht ein Sinfoniekonzert ausrichten“, meint er, „aber für Jazzmusik fällt mir keine bessere Location ein.“

Die Veranstalter greifen gerne auf große Bands zurück

Doch greife er als Veranstalter des Erkrather Jazzsommers am liebsten auf größere Musikkapellen zurück: „Es braucht mindestens sechs Musiker auf der Bühne, um den Lokschuppen mit Atmosphäre zu füllen“. Dies gelingt mit der New Orleans-Jazzband of Cologne. Der Name der Gruppe ist wohlgewählt: Er untermauert die tiefe Beziehung zu der Stadt New Orleans. Darüber weiß Schlagzeuger Reinhard Küpper zu berichten: „Wir haben vier Konzerte in der legendären Preservation Hall im French Quarter gespielt. Und seit 1994 sind wir sieben Musiker auch Ehrenbürger von New Orleans.“ Diese Ehrenbürgerschaft sei eine schöne Auszeichnung, mit der die sieben Musiker respektvoll umgehen.

Am kommenden Sonntag, dem 19. August, wird Jacky Müller mit seiner eigenen Band, den „Lokschuppen Allstars“, auf der Bühne stehen. Konzert: 11 bis 15 Uhr, Einlass: 10.30 Uhr. Karten: acht Euro, unter anderem bei Neanderticket.