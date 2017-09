Derzeit wird Baurecht für ein sieben Hektar großes Gewerbegebiet geschaffen.

Erkrath. Heimspiel für Christoph Schultz: Die 2016 initiierten jährlichen Stadtteilkonferenzen starteten jetzt in Unterfeldhaus, dem Wohnort des Bürgermeisters. Rund 20 Bürger wollten wissen, was aktuell in der Stadt los ist und Fragen und Kritiken loswerden. Zunächst gab es einen Überblick über alles, was Rat und Verwaltung beschäftigt und noch beschäftigen wird. Schultz ging alle Themen von Bauplanung über Klimaschutz und Schulwesen bis zu Wirtschaft und Finanzen durch. Erfreulich: Der Haushalt für 2017 war mit einem Defizit von rund sieben Millionen Euro geplant worden, dieses hat sich nun durch Einmaleffekte auf knapp drei Millionen Euro verringert.

Durch einmalige Zahlungen konnte Loch im Etat verringert werden

Dauerhaft höhere Einnahmen könnten sich ergeben, wenn das Gewerbegebiet Neanderhöhe erschlossen ist. „Derzeit schaffen wir Baurecht, um das sieben Hektar große Areal für Neuansiedlungen vorzubereiten“, so Schultz. Allgemein bleibt aber das Problem, dass es zu viele Baustellen in Erkrath gibt und nicht genug Geld und Personal bei der Verwaltung, um alles zügig abzuarbeiten. „Wir haben einen Berg von Aufgaben und der Fachkräftemangel ist eine Herrausforderung“, sagte Schultz.

Im Planungswesen habe das Projekt Wimmersberg Priorität. Dazu werde gerade Baurecht für die neue Feuerwache am Cleverfeld, das Feuerwehrgerätehaus an der Kreuzstraße und die Seniorenwohnanlage auf dem Grundstück des abgerissenen Weidenhofs geschaffen. Verzögern werden sich einige Maßnahmen des Projektes „Soziale Stadt Sandheide“.

„Mit der Sanierung des Stadtweihers geht es leider nicht voran wie gedacht, neue Mitarbeiter müssen erst eingearbeitet werden.“ Im Bereich Jugend konnte die Versorgungslücke an Kita-Plätzen von 125 auf 50 verringert werden und es gebe positive Signale, dass schon im nächsten Jahr mit dem Bau neuer Kitas begonnen werden kann. Im Schulentwicklungsplan wurde das Bestehen aller Erkrather Schulen vorerst gesichert und vom Land kommen noch einmal 1,1 Millionen an Fördermitteln für Sanierungen.

Weiter geht es mit den Stadtteilkonferenzen in Hochdahl am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerhaus und in Alt-Erkrath am 19. Oktober, in der Stadthalle. tpp