Erkrath. Am Donnerstagabend, gegen 22:40 Uhr, kam es zu einem Mülltonnenbrand am Hans-Sachs-Weg in Erkrath. Ein Anwohner stellte eine brennende Mülltonne für Papier auf dem Gehweg gegenüber der Hausnummer 7 fest und informierte daraufhin die Feuerwehr. In diesem Zusammenhang fielen dem Zeugen zwei Jugendliche, augenscheinlich ein Junge und ein Mädchen, auf, die kurz nach der Brandentdeckung in Richtung Sandheider Straße davonliefen. Durch den Brand wurde die Mülltonne komplett zerstört und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



Sachdienliche Hinweise, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon: 02104/ 9480-6450, jederzeit entgegen.

Anzeige