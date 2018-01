Sandra Veyes übergibt Erlös aus einem Rockkonzert.

Erkrath. Über unerwarteten Besuch aus Mönchengladbach freuten sich jetzt Marion Kremerius, Leiterin der MS-Selbsthilfegruppe Erkrath, und Timo Kremerius, Vorsitzender des Fördervereins MS-Treff Erkrath. Sandra Veyes, selbst MS-Betroffene, veranstaltet seit 2016 die Veranstaltung „Rock’n MS“, ein Rockkonzert mit mehreren Bands. 2016 traten die Bands Rising Glory, Hell O Pussy, Fail, Traced by Enemies und The Solitones auf. Sandra Veyes’ Anliegen war es, über die Erkrankung Multiple Sklerose aufzuklären. Darauf hinzuweisen, dass, wenn eine junge Frau am hellichten Tag am Bordstein stürzt, sie nicht etwa betrunken ist, sondern dass die Beine oder das Gleichgewicht plötzlich aussetzen können.

Erkrather Gruppe wird zum zweiten Mal mit Spende bedacht

Auf die Idee gekommen ist Veyes, die selber guten Rock schätzt, nach Recherchen im Internet. In den USA gibt es eine Veranstaltung „Rock against MS“. Also dachte Veyes, was die können, kann ich auch, und so wurde „Rock’n MS“ in Mönchengladbach geboren. Wichtig für Sandra Veyes ist es, während der Umbauarbeiten der Bands den überwiegend jugendlichen Zuhörern die MS-Thematik nahe zu bringen – also eine Kombination aus Rock, Metal und Information.

Auf der Suche nach jemandem, dem sie den Reinerlös spenden kann, fielen ihr bei einer Internetrecherche die Aktivitäten der „Erkrather MS-Gruppe“ ins Auge. Sie nahm mit Marion Kremerius Kontakt auf und die beiden waren sich sofort sympathisch. Nachdem Veyes von den vielen Aktivitäten und Informationsveranstaltungen der Gruppe erfuhr, erschien ihr der Verein als würdiger Empfänger der Spende. Waren Marion und Timo Kremerius 2016 sehr überrascht, so waren sie 2017, als Sandra Veyes sich entschlossen hat, den Erlös wiederum der Erkrather MS-Gruppe zu spenden, doch sehr ergriffen und fühlten sich in ihrer Arbeit bestätigt. Spontan lud Marion Kremerius für ein nächstes Treffen Sandra Veyes und ihren Mann zu einem gemeinsamen Besuch ins Planetarium Hochdahl ein. Termin für das nächste Rock’n MS Konzert ist übrigens der 5. Mai 2018. Red