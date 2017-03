Messe zeigt Angebote für junge Familien in Erkrath

„Frühe Hilfen“ stehen am 1. April im Fokus der Veranstaltung.

Erkrath. „Großwerden in Erkrath. Angebote von Anfang an“ – unter diesem Motto findet erstmals eine Fachmesse der Frühen Hilfen am Samstag, 1. April, in der Zeit von 10 bis 14 Uhr im Katholischen Familienzentrum Sankt Johannes, Kirchstraße 5a, statt. Organisiert über das Netzwerk Frühe Hilfen, unter Leitung des Sozialverbands Katholischer Frauen und Männer (SKFM), stellen die Anbieter der Frühen Hilfen ihre vielfältigen Unterstützungsangebote vor. Auf dieser Messe können sich Familien, Betreuungs- und Fachkräfte sowie weitere Interessierte über die Angebote für Kinder von 0 bis 3 Jahre informieren.

Themen sind unter anderem auch Ernährung und Sprachentwicklung

So gibt es in Erkrath freiberufliche Hebammen, Familienhebammen und -paten, Eltern-Kind-Cafés, Spiel- und Turngruppen, inklusive Angebote, Kinderbetreuung sowie Beratungsangebote zu Themen wie Ernährung, Schlafen, Tragen, Sprachentwicklung, Förderung, Erziehung und vieles mehr. Wie sich die Angebote unterscheiden, welches das Richtige für die eigene Familie ist, Kosten und mögliche Zuschüsse – alles das kann in Gesprächen auf der Messe geklärt werden.

An den Ständen präsentieren sich die freien Verbände wie Diakonie und SKFM, die Kirchen, das Jugendamt, das Gesundheitsamt Kreis Mettmann, die Frühförderung der Lebenshilfe und weitere Anbieter. Dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit Bewegungsangeboten, Kinderschminken, Dot Painting und Clownerie, Kaffee und Kuchen.

Übergreifendes Ziel der Frühen Hilfen ist es, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern zu verbessern. Neben alltagspraktischer Unterstützung wollen sie einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von Müttern und Vätern leisten, zum Wohle der Kinder. Red

