Jedes Jahr im August wird der Hochdahler Lokschuppen zur Anlaufstelle für Jazzfans. Nach drei Wochen geht die Reihe nun zu Ende.

Erkrath. Kaum haben die Mitglieder der „Lokschuppen Allstars“ ihre Instrumente parat und die ersten Takte gespielt, da wippen die Besucher bereits mit. Schon das erste Solo erntet Beifall. Überall sind nur strahlende Gesichter zu sehen, von Zuhörern, die offensichtlich Freude haben. Und die „Lokschuppen Allstars“ beherrschen ihr Handwerk, treten sie doch bereits zum 21. Mal auf.

Gegründet wurden sie von Jacky Müller anlässlich des ersten Erkrather Jazz Sommers. Seitdem gehören sie fest zum Programm, das auch in diesem Jahr wieder viele Menschen für Jazz begeistern konnte. „Am ersten Sonntag war es etwas verhalten“, zieht Susanne Dobis vom Fachbereich Kultur der Stadt Erkrath ein Fazit. „Aber letztes Wochenende war der Lokschuppen mit knapp 470 Leuten gut besetzt.“ Vor allem sei wichtig, dass das Wetter mitspiele.

Das betont auch Dezernent Ulrich Schwab-Bachmann von der Stadt Erkrath, der den Jazz Sommer bereits von Anfang an begleitet: „Wenn es zu heiß ist, bleiben die Leute eher weg, als wenn es regnet.“ Bei der Abschlussveranstaltung hätte das Wetter also nicht besser sein können. Die Sonne strahlte durch die runden Fenster in den Lokschuppen und tauchte alles in ein goldenes Morgenlicht. Die Plätze waren sehr gut besetzt, und auch draußen hatten sich einige Besucher auf die Bänke gesetzt und lauschten der Musik durch die offenen Türen.

„Es ist ein kommunikativer Treffpunkt“, erzählt Schwab-Bachmann. „Man trifft sich, trinkt etwas, isst etwas und unterhält sich.“ Jacky Müller, der am Sonntag nicht nur der künstlerische Leiter, sondern gleichzeitig auch Musiker war, freut sich über die gute Resonanz: „Wo gibt es schon eine Jazz-Veranstaltung mit mehreren hundert Leuten?“ Man könne stolz darauf sein. Natürlich trage auch der Lokschuppen dazu bei. „Das ist ein einmaliger Veranstaltungsraum mit Flair“, sagt Müller. Man fühle sich hier wie in New Orleans.

„Hier zu sitzen, etwas zu trinken und sich von der Musik gute Laune machen zu lassen, ist wie ein kleiner Urlaub.“

Bernd Meyer, Besucher

Und Jacky Müller muss es wissen, hat er doch schon ein paar Mal die Hauptstadt von Swing und Jazz besucht. Natürlich haben die „Lokschuppen Allstars“ auch bekannte Klassiker auf ihrer Playlist, wie „Fly me to the moon“ oder „Bei mir bist du schön“ genauso wie Armstrongs „Hello Dolly“. Absolut passend zum Wetter und zur Atmosphäre ist da auch „Summertime“. Gesponsert von „Neanderland Kultur“ und der Sparkasse ist der Erkrather Jazz Sommer kostenneutral. „Er kostet den Steuerzahler nichts“, betont Ulrich Schwab-Bachmann, „und das schon seit 21 Jahren.“ Die Zuhörer genießen die entspannte Stimmung. „Es ist einfach immer wieder toll“, sagt Bernd Meyer, „ich war schon öfter hier.“

Er treffe immer wieder Bekannte, auch ohne sich gezielt zu verabreden. Auch seine Frau komme stets gerne mit. „Hier gemütlich zu sitzen, etwas zu trinken und sich von der Musik gute Laune machen zu lassen“, meint er, „das ist wie ein kleiner Urlaub.“