Erkrath. Unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer einen schweren Unfall am Samstag in Erkrath-Unterfeldhaus verursacht. Der 22-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei am Montag meldete, war der junge Mann gegen 9 Uhr mit seinem Pkw von der Max-Planck-Straße nach links in den Niermannsweg abgebogen. Dabei kollidierte der rechte Hinterreifen seines Autos aus ungeklärter Ursache mit dem Bordstein. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Pkw, dieser prallte frontal gegen einen geparkten LKW auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite. Der 22-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle medizinisch betreut. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Dort stellten die Ärzte fest, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Folge: ärztliche Blutprobenentnahme sowie Einleitung eines Strafverfahrens.