Balancieren, jonglieren, Pyramiden bauen – beim Spielezirkus wachsen Kinder über sich hinaus.

Erkrath. Teller balancieren, menschliche Pyramiden bauen und über brennende Fackeln springen – beim Mieterfest der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) am Stadtweiher konnten sich Kinder als Zirkusartisten ausprobieren. Möglich gemacht hat das der Verein Kölner Spielezirkus, mit dem die LEG seit rund 20 Jahren zusammenarbeitet. Die Profis wissen, was Kinder wollen, so dass es ein unterhaltsamer Nachmittag mit vielen glücklichen Gesichtern wurde.

Das Zirkuszelt steht im Schatten der Hochhäuser auf der Wiese. Zusätzliche Spielstationen wie Schaumstoff-Bauklötze und ein Röhren-Turm beschäftigen die Kinder auch in den Pausen, Flowersticks und Diabolos liegen zum Spielen bereit. Philipp Kötter, Fachbereichsleiter Kinder- und Familienfeste beim Spielezirkus, ist ganz in seinem Element, als er die Kinder zu Höchstleistungen motiviert und auch die Mütter hier und da mit einbezieht. Die „Längste Tellerkette von Erkrath“ soll es werden. Kinder stehen in der „Manege“ nebeneinander und halten Stäbe in die Luft. Philipp Kötter und seine Assistentinnen Sofie Kühl und Maja Dirks haben alle Hände voll zu tun, die bunten Jonglierteller in Bewegung zu setzen, bevor sie am anderen Ende schon wieder runterfallen. Am Ende steht die Kette – Verbeugung, Applaus.

Mädchen üben mit Pompons einen Cheerleadertanz ein

Die Mädchen hatten sich bei dieser Aktion zurückgehalten und sollen nun ebenfalls einbezogen werden. „Mit euch haben wir was ganz Besonderes vor“, verkündet Kötter: „Wir tanzen“. Die Mädchen dürfen sich Pompons aus einem Sack nehmen, wie echte Cheerleader. Die „Puschelinis“ geben alles, haben riesigen Spaß und Kötter lobt: „Ihr ward wunderbar“.

Der Kölner Spielezirkus hat sich seit 1983 auf Bewegungsspiele und Zirkuspädagogik spezialisiert. Er verfügt über ein breitgefächertes Angebot von Workshops für Grund-, Förder- und weiterführende Schulen, Mitmach-Programmen für Kindergärten und Familien- und Nachbarschaftsfesten. Alle Mitarbeiter sind ausgebildete Pädagogen oder Sportlehrer. „Heute sind wir zum ersten Mal in Hochdahl“, sagt Philipp Kötter. Das gesamte Equipment ist in weniger als zwei Stunden aufgebaut.

Alles dreht sich um Mut, Anerkennung und Teamgeist

„Heute Morgen war es noch sehr dünn, aber jetzt ist der Zulauf genau so, wie man es bei einer Veranstaltung dieser Art erwarten kann“. Der Spielezirkus ist deutschlandweit tätig und stemmt auch Feste mit über 1000 Aktiven. Am kommenden Wochenende sind sie beim Tag der offenen Tür im Bundeskanzleramt in Berlin. Im Rahmen der Kampagne „Kinder stark machen“ (BZgA) dreht sich alles um Mut, Anerkennung, Teamgeist. Davon haben auch die Kinder am Stadtweiher profitiert. Das Team entwickelt immer neue Spiele, mit denen die Kinder Spaß an Bewegung bekommen. Noch wichtiger aber ist das Erlebnis, in der Manege zu stehen, die eigenen Grenzen zu testen und Applaus zu bekommen.