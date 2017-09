Mittlerweile nimmt die Fotografie einen immer breiteren Raum unter den Bewerbungen ein. Das bedeutet für die zwei Fotoexperten der LOKart-Jury viel Arbeit. Denn sie achten sehr genau drauf, ob hier ein Künstler am Werk war – oder das Foto auf Knopfdruck im Bildbearbeitungsprogramm erst nachträglich zur Kunst wurde. Auch hier klafft große eine Lücke zwischen dem eher genügsamen Anspruch der Künstler an sich und dem Maßstab, den die Jury anlegt.

Doch unter der Oberfläche setzte nicht nur der herbst-kalte Dauerregen am Jurytag die Stimmungslage auf Moll. 32 Kunst-Schaffende hatten sich mit 129 Kunstwerken um eine Teilnahme an der LOKart 2017 beworben. Dieselbe Jury hatte vor einigen Jahren auch schon mal am Auswahlabend mehr als 300 Skulpturen, Bilder, Fotografien und Objekte zu begutachten. „Natürlich gibt es mittlerweile viel mehr Kunstaktionen – die Künstler müssen sich also entscheiden, wo sie teilnehmen“, sucht Jury-Mitglied Ute Küppersbusch, Vorsitzende des Bergischen Künstlerbundes, nach den Ursachen. Zum anderen sind einige Jury-Preisträger vergangener Jahre auch schlicht aus Erkrath weggezogen – und dürfen laut Reglement deshalb nicht mehr teilnehmen.

Erkrath. Die gute Nachricht vorab: Auch im 23. Jahr hat die Jury der „LOKart“, der großen Gemeinschaftsausstellung Erkrather Künstlerinnen und Künstler, wieder rund 40 Bilder auswählen können. Und die lohnen auf jeden Fall einen Blick. Es sind viele große, aber dennoch Wohnzimmertaugliche Formate darunter. Sie werden am dritten November-Wochenende im Hochdahler Lokschuppen zu sehen sein. Konkret: Am Freitag, 17. November, ist Vernissage. Darauf folgen Samstag, Sonntag und Montag als Ausstellungstage. Vordergründig läuft die Maschinerie der etablierten Erkrather Kunst-Schau wie immer.

Zeichnungen machen sich demgegenüber unter den Wettbewerbsarbeiten zunehmend rar. Kein typisch Erkrather Problem, sondern offenbar ein Trend. Herbert Siemandel-Feldmann: „Auch bei meinen Zeichenkursen in Essen erlebe ich ein rückläufiges Interesse.“ Dabei ist eine gute Zeichnung eigentlich die Basis für Bildhauer ebenso wie für Maler aller Techniken. Und selbst ein abstraktes Werk gründet auf Konkretem, von dem aus im nächsten Schritt abstrahiert wird.

Die LOKart bedarf dringend der Weiterentwicklung. So hat die seit Jahren wenig veränderte Jury einen schleichenden Austausch durch neue Juroren mit neuen Ideen angeregt. Zudem könnte die Bindung an ein Atelier in Erkrath aufgegeben werden – denn sie begrenzt den Teilnehmerkreis sehr stark. Und auch wenn die Jury die Bilder anonym bewertet, erkennen die Experten doch ihre Pappenheimer, anderenfalls wären sie falsch an dieser wichtigen Stelle. Ute Küppersbusch überlegt: „Im Gegenzug könnte man ein inhaltliches Thema setzen – zum Beispiel Bewegung, was gut zum Lokschuppen passen würde.“ Die Diskussion ist eröffnet.