Das Glas einer Flügeltür zersplitterte vollständig. In den vergangenen Wochen gab es bereits ähnliche Vorfälle.

Erkrath. Am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr wurde erneut ein Bus der Rheinbahn an der Sandheider Straße in Hochdahl von einem Jugendlichen attackiert. Nach Angaben von Zeugen fuhr der Bus von der Haltestelle Sandheider Markt in Richtung Brechtstraße los, als der Jugendliche hinter einem Gebüsch auftauchte und mit voller Wucht einen Stein gegen die vordere Flügeltür schmiss. Das Glas zersplitterte vollständig. Nach Angaben eines Sprechers der Kreispolizei wurden weder die Fahrgäste noch der Busfahrer von Glassplittern verletzt. Nach der Tat gab es für die Polizei Hinweise von Zeugen, denen derzeit nachgegangen wird.

Letzten Donnerstag wurde ein Mann durch Splitter verletzt

Zum Tatzeitpunkt soll der mutmaßliche Täter, ein männlicher Jugendlicher, eine dunkle Jogginghose und eine dunkle Jacke mit weißen Streifen an der Seite getragen haben. Hinweise auf den bislang Unbekannten nimmt die Polizei in Erkrath, unter der Telefonnummer 02104/94806450, jederzeit entgegen.

Erst am vergangenen Donnerstagabend gegen 22.35 Uhr zerstörten Jugendliche ebenfalls an der Sandheider Straße in Hochdahl in Höhe der Hausnummer 200 die Fensterscheibe eines Linienbusses. Ein 18-jähriger Fahrgast, der direkt am Fenster saß, wurde dadurch am Auge verletzt und musste mit dem Rettungswagen in eine Spezialklinik gebracht werden.

Busfahrer sprach Jugendliche an und wurde beschimpft

Noch am gleichen Abend gegen 23.45 Uhr kam es an der Sandheider Straße in Höhe der Bushaltestelle Gretenberger Straße, zu einem ähnlichen Vorfall. Zeugen beobachteten zwei Jugendliche, die einen Stein gegen die Fensterscheibe eines Busses warfen, wodurch auch diese Scheibe beschädigt wurde. Der Busfahrer sprach darauf hin die zwei Jugendlichen an und wurde in türkischer Sprache übel beschimpft.

