Beatboxen, Hip Hop tanzen, DJ-Workshop oder Leistungssport fürs Trommelfell – in der Nacht der Jugendkultur dreht sich alles um Musik.

Erkrath/Mettmann. In einigen Städten Nordrhein-Westfalens findet am Freitag, 29. September, und Samstag, 30. September, wieder eine „Nacht der Jugendkultur“ mit dem Titel „nachtfrequenz17“ statt, auch in Erkrath und Mettmann. Veranstalter ist die Landesvereinigung Kulturelle Jugendarbeit NRW (LKJ NRW) mit Unterstützung der Landesgemeinschaft der Kulturellen Jugendarbeit und der Jugendkunstschulen in NRW.

Ziel ist es, die Jugendkulturlandschaft zu unterstützen und zu fördern. „Ein Festival der Kreativität von Jugendlichen für Jugendliche“, so beschreibt Joachim Stamp das Projekt. Er ist Mitarbeiter des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration der Landes NRW, das die Jugendkulturnacht fördert. Stamp lobt die Arbeit der Veranstalter, aber auch die der Jugendlichen selbst, die ihre kulturelle Arbeit an diesem Wochenende vorstellen. Motto ist in diesem Jahr „Die Leute reden schon“. Erstmals beteiligen sich 77 Städte und Gemeinden in ganz NRW an dem Projekt. Mit Erkrath, Mettmann und Ratingen sind auch drei Städte aus dem Kreis Mettmann dabei.

Fünf Bands rocken den Jugendtreff in Unterfeldhaus

In Erkrath soll dabei die Musik im Mittelpunkt stehen: Beim „Sound Festival“ spielen Erkrather Jugendbands fünf Stunden lang verschiedene Musikrichtungen. Im Anschluss gibt es eine After-Show-Party in Clubatmosphäre, so die Ankündigung – alles am Freitag um 19 Uhr im Jugendtreff Unterfeldhaus, Niermannsweg 8. Der Eintritt kostet drei Euro. Mettmann zollt an beiden Tagen mit Unterstützung der Jugendförderung der Stadt dem Hip-Hop-Kult Tribut. Am Freitag können Jugendliche ihr Können als DJs unter Beweis stellen und dabei viel Neues lernen.

Von 15 bis 19 Uhr findet ein Workshop mit den DJs von „Mixperience“ statt. Teilnehmer des Workshops haben die Möglichkeit, am Abend selbst aufzulegen. Am Samstag finden ab 17 Uhr weitere Workshops statt. Unter Anleitung des Rap and Soundproducing- Workshops kann man die Kunst des Beatboxings erlernen. Außerdem zeigt die Style Revolution Crew, wie Hip-Hop-Dance-Moves klappen. Auch ein Graffiti-Workshop mit einer Wall of Fame, ein Style- und Make-Up-Studio und weitere Angebote können besucht werden.

Der Live-Bühnen-Show folgt eine Open-End-Party

Ab 19 Uhr findet eine Live-Bühnen-Show statt, gefolgt von einer Open-End-Party, die ab 21.30 Uhr startet. Die Workshops sind kostenlos und auch die Eintritte zu Konzert und Party sind frei. Der Hip-Hop-Tribut findet im Mehrgenerationenhaus, Am Königshaus 17-19, statt. Für die Workshops ist eine Anmeldung am Veranstaltungstag oder per Mail erforderlich.

jugendarbeit@mettmann.de

