40 Experten stellen sich im Bürgerhaus der Diskussion.

Erkrath. Sie wollen beruflich wieder einsteigen oder Ihre Arbeitszeit reduzieren, um Beruf, Kindererziehung oder möglicherweise die Pflege Angehöriger besser vereinbaren zu können? Sie wollen sich nach der Elternzeit auf eine Stelle bewerben und wissen nicht, ob Ihnen dazu noch bestimmte Qualifikationen fehlen? Sie möchten ein kostenloses professionelles Bewerbungsfoto, Tipps für Ihr Bewerbungsoutfit, wissen, ob Ihre Bewerbung ansprechend und aktuell ist und unverbindlichen, aber persönlichen Kontakt zu Unternehmen aus der Region mit konkreten Jobangeboten auch in Teilzeit? Dann kann Ihnen am Mittwoch, 11. Oktober, von 9 bis 14 Uhr bei der kreisweiten „Infomesse Beruf & Familie – so geht’s“ Bürgerhaus Hochdahl an der Sedentaler Straße geholfen werden.

An sechs verschiedenen Themeninseln erhalten Interessierte von rund vierzig Experten und Unternehmen individuelle Tipps und Informationen zu: Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Kinderbetreuung, berufliche Aus- und Weiterbildung, beruflicher Wiedereinstieg, Bewerbungssituation, Existenzgründung und Selbstständigkeit, Migration und Arbeiten in Deutschland sowie familienfreundliche Jobangebote von Unternehmen, zum Beispiel vom Rosenhof Hochdahl und der Stadtverwaltung Erkrath sowie weiterer Unternehmen aus dem Kreis Mettmann.

Es gibt Kurzvorträge und einen Bewerbungscheck

Dazu gibt es Kurzvorträge, Farb- und Stilberatung, Bewerbungsfotoangebot, Mappencheck und eine Kinderbetreuung im Kindertreff des Bürgerhauses. Alle Angebote sowie Vorträge und die Kinderbetreuung vor Ort sind gratis, ebenso der Eintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf viele Besucher hoffen das Netzwerk W im Kreis Mettmann und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erkrath, Annegret Pollmann. Red

wiedereinstieg-me.de