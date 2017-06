Arbeitnehmer urteilten weltweit über ihren Betrieb.

Erkrath. Ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut hat jetzt in Paris die Gewinner des Wettbewerbs „Europas Beste Arbeitgeber 2017“ ausgezeichnet. 16 deutsche Unternehmen und Niederlassungen europaweit tätiger Konzerne platzieren sich in diesem Jahr erfolgreich auf der Besten-Liste, die 125 Ausgezeichnete umfasst. Dafür haben in diesem Jahr 2340 Unternehmen mit 1,5 Millionen Beschäftigen aus 19 Nationen an Europas größtem Arbeitgeberwettbewerb teilgenommen und ihre Arbeitgeber beurteilt. In der Kategorie „Multinationale Unternehmen“ finden sich acht deutsche Unternehmen und Unternehmensstandorte internationaler Konzerne, darunter die Erkrather Niederlassung von SC Johnson.

Die Firma gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Haushaltsreinigungsmitteln und Produkten für die Raumlufterfrischung, zum Schutz vor Insekten und für Schuhpflege. Sie vermarktet unter anderem die bekannten Produkte Autan, Pronto, Glade und die WC-Ente. Die Hauptverwaltung ist in Racine/Wisconsin (USA) beheimatet. Das große Familienunternehmen verfügt über Standorte in mehr als 70 Ländern mit rund 13 000 Mitarbeitern.

Die Firma unterstützt zahlreiche lokale Projekte

In Deutschland ist SC Johnson seit 1953 mit einem Standort vertreten, zunächst in Haan, seit 2007 in Erkrath. Rund 70 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. Die Firma gilt als spendenfreudig, unterstützte 2016 unter anderem den „Verein füreinander“ aus Erkrath, die Wohnungslosenhilfe und die Initiative „Mettmanner Kinder in Not“ des Caritasverbandes Mettmann, das Kinderhospiz „Regenbogenland“ in Düsseldorf und die Aktion Herzwerk gegen Altersarmut. Red

