Ins Kunsthaus ziehen leuchtende Farben ein

Viktoria Schwarzmann-Banduhn erweckt Acrylbilder durch Strukturen zum Leben.

Erkrath. In ihrer dritten Ausstellung zeigt Viktoria Schwarzmann-Banduhn im Kunsthaus Erkrath an der Dorfstraße neue Acrylgemälde. Unter dem Titel „Reflektionen in Farbe“ stellt die in Erkrath lebende Künstlerin dort vom 22. Januar bis 5. Februar aus.

Ihre Arbeiten sind farbig leuchtende Acrylbilder, die von der Spannung der Reflexion des Lichtes in ihrer Farbigkeit und von den strukturierten Oberflächen leben. Die Effekte werden zum Teil durch Einarbeitung von Materialien wie Sand, Schiefer, Zellulose verstärkt.

Bilder setzen sich mit Lebensstil und Gesellschaft auseinander

Sie versteht ihre Bilder als Ausdruck ihres Lebensstils, ihres Engagements in der ehrenamtlichen Betreuung von Demenz-Erkrankten und in der Hospizarbeit, als auch in der alltäglichen Auseinandersetzung mit Umwelt und Gesellschaft. Das Reflektieren der auf sie einwirkenden Eindrücke und die Assoziation mit den von ihr gemachten Erfahrungen, mit Lebensstationen unter anderem in Konstanz, Winterthur, Berlin und Basel, setzt sie so in intensiv farbige Gemälde um. So sind die Reflektionen als Ausdruck und Spiegelung ihrer Sinneseindrücke und Erfahrungen zu sehen wie auch im physikalischen Sinne, letztendlich auch die durch Reflektion beim Betrachter ausgelösten Empfindungen.

Ihr Leitmotiv ist eine von dem Künstler Uwe Haybach gegebene Charakterisierung seiner Werke: „Es ist die emotionale Situation des Künstlers, die den Stil eines Bildes bestimmt. Und es ist die emotionale Situation des Betrachters, die die Ausstrahlung des Bildes lenkt und definiert“.

Eröffnung ist am Samstag, 21. Januar, um 18 Uhr. Öffnungszeiten der Ausstellung: mittwochs 18 bis 20 Uhr, samstags 15 bis 18 Uhr, sonntags 11 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung. Red

