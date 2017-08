Erkrath. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr kann es am Mittwoch in Erkrath zu Störungen der Notrufnummer 112 kommen. Grund sind Wartungsarbeiten an der Notstromversorgung.

Wie die Feuerwehr mitteilt, kann es in dem angegebenen Zeitraum zu kurzen Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit kommen. Der Stadtteil Alt-Erkrath, sowie Teile von Unterfeldhaus mit der Vorwahl 0211 können von Störungen betroffen sein.

Sollte die Notrufnummer 112 nicht erreichbar sein, sollen Hilfesuchende die Notfall-Rufnummer der Kreisleitstelle Mettmann: (0211) 203030 wählen. Alternativ funktioniert auch die 110 der Polizei. red

