Lena Brümmer ist als „Klimamanagerin“ bei der Stadt angestellt. Auch privat liegt ihr die Umwelt schon lange am Herzen.

Erkrath. Als Lena Brümmer die Stellenausschreibung der Stadt Erkrath las, dachte sie gleich, die Stelle könnte sehr gut zu ihrer Ausbildung passen. Zuvor hatte sie den Begriff „Klimaschutzmanager“ als Beruf noch nicht gehört. „Das Thema Klimaschutz kommt jetzt in den Kommunen immer mehr auf“, weiß sie mittlerweile. „Das Aufgabengebiet ist sehr vielfältig und man arbeitet mit vielen Menschen aus der Verwaltung, aber auch mit Bürgern und Vereinen zusammen“ – das gefällt ihr am besten in ihrem Beruf.

Erneuerbare Energien, die Reduzierung von CO2-Emissionen, die Steigerung der Energieeffizienz und ganz allgemein die Stadtentwicklung unter Klimaschutzaspekten – das sind Aufgaben, denen sich in immer mehr Städten und Kommunen so genannte Klimaschutzmanager widmen. Sie geben Unterstützung bei der Konzeption und Umsetzung der Klimaschutzziele, die mit dem Inkrafttreten des Klimaschutzgesetzes in Nordrhein-Westfalen eine rechtliche Grundlage erhalten haben. Sie erarbeiten Handlungsempfehlungen und sind Ansprechpartner für die verschiedenen Fachbereiche der Verwaltung, Bürger und Unternehmen.

Am 19. Mai startet die Aktion Stadtradeln

Schon während ihres Biologie-Studiums in Köln hatte sich Lena Brümmer für den Schwerpunkt Ökologie entschieden und später in Augsburg ihren Master in Klima- und Umweltwissenschaften gemacht. Das passte so optimal zur offenen Stelle, dass sie gleich nach dem Studium ihre erste Anstellung in Erkrath antreten konnte.

Auch privat lebt die heute 30-Jährige klimafreundlich: „Ein Auto brauche ich nicht. Ich komme überall mit dem Fahrrad und der Bahn hin. Erkrath hat doch eine super S-Bahn-Anbindung.“ Zur Arbeit und auch in der Freizeit fährt Lena Brümmer oft mit dem Rad und ist damit ein gutes Vorbild fürs „Stadtradeln“, einer Kampagne des Klima-Bündnisses, an der Erkrath in diesem Jahr zum vierten Mal teilnimmt. „Dieses Jahr sind erstmals alle Städte des Kreises Mettmann dabei. Daher gibt es zum Auftakt am 19. Mai eine Sternfahrt von jeder Kreisstadt aus nach Mettmann“, berichtet Brümmer von einer Neuerung. Zum „Stadtradeln“ sind vom 19. Mai bis 8. Juni alle eingeladen, die in Erkrath wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder einem örtlichen Verein angehören. Möglichkeiten zur Teilnahme gibt es viele: