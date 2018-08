Über drei Etagen soll sich der Anbau erstrecken, an dem seit September gewerkelt wird. Jetzt wurde in Hochdahl Richtfest gefeiert.

Erkrath. Es ist eine kleine Geste mit ungewollt großer Wirkung; eine kleine Geste, die den Charakter dessen, worum es generell in der Hospizarbeit geht, vorbildlich widerspiegelt: da schleppen sichtbar erschöpfte Bauarbeiter in Arbeitskleidung bei brüllender Hitze unaufgefordert schwere Stühle nach draußen, während die zahlreichen Besucher den Worten der Redner zu Planung und Ausführung des Anbauprojektes lauschen. An den wenigen Schattenplätzen stehen sie dichtgedrängt, darunter viele alte Menschen, Angehörige ehemaliger Bewohner, viele Ehrenämtler, Anwohner- dankbar nehmen sie die angebotenen Sitzmöglichkeiten an.

Hospizarbeit ist Arbeit für Menschen, von Menschen, es geht um Zuwendung, um Miteinander, um Nächstenliebe. „Ich danke allen, die sich bei diesem Projekt eingebracht haben“, lässt der Vorsitzende des Hospizvereins Hochdahl, Christoph Herwald, die Besucher wissen, er steht auf einem der Baugerüste, so können ihn auch die Menschen in den hinteren Reihen sehen und durch Unterstützung eines Mikrofons hören, „dazu zähle ich vor allem die vielen Spender, aber natürlich auch die Bauarbeiter, die hervorragende Arbeit geleistet und mit ihren Finger- und Fußabdrücken Spuren hinterlassen haben.“ Seit September 2017 wird an dem Anbau gearbeitet, auf drei Etagen bietet er jeweils zukünftig rund 100 Quadratmeter mehr Platz: Ganz oben entstehen zwei helle und große Bewohnerzimmer mit Nasszelle, darunter ein Mehrzweckraum, der für Schulungen und Fortbildungen genutzt werden kann.

„Bei Ausschachtungen haben wir Baugrund gefunden, der nicht tragfähig war.“

Georg Krautwurst, Architekt

Und im Souterrain wird die Spezielle Ambulante Palliativversorgung (SAPV) künftig weitere Büros beziehen. Deren ärztlicher Leiter vom Kreis Mettmann konnte den Förderverein augenscheinlich über eine Spende in Höhe von 25 000 Euro überglücklich machen, sind die Kosten des Projektes doch von den geplanten rund 900 000 Euro auf 1,3 Millionen angestiegen.

„Das 1993 erbaute Hospiz war ursprünglich nicht auf eventuelle Anbauten hin errichtet worden. Bei den Ausschachtungsarbeiten haben wir daher einen Baugrund vorgefunden, der nicht tragfähig war und erst nach Befüllungsarbeiten konnten wir sicher gehen, dass die Stabilität des gesamten Gebäudes gewährleistet ist“, erklärt der Erkrather Planungsarchitekt Georg Krautwurst bei einem kleinen Rundgang durch den Rohbau. Die beiden neuen Zimmer, ausgerichtet zur Waldseite, verfügen über große Fenster und damit freien Blick in die weitläufige Natur.