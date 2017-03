Hilfsverein sammelt Geld für Haiti

Die „Ökumenische Initiative für die Eine Welt“ machte bei einem Spendenessen auf das Notleiden in Haiti aufmerksam.

Erkrath. Dass die Ärmsten der Armen in Haiti im vergangenen Jahr wieder einmal von der Katastrophe des Wirbelsturms Matthew buchstäblich heimgesucht wurden, konnte den Erkrather Besuchern des Spendenessens im Pfarrsaal der katholischen Gemeinde drastisch und deutlich vor Augen geführt werden.

Entwicklungshilfe steht in dem Land vor ganz neuen Aufgaben

Die Präsidentin der schweizerischen Stiftung „Hand in Hand“, Paula Iten, war vor wenigen Tagen aus Haiti zurückgekehrt und berichtete eindringlich über Verwüstungen, Verunreinigungen und Krankheiten. Dem Erkrather Verein „Ökumenische Initiative für die Eine Welt“, der sich für die Verbesserung der Gesundheit und der Hygiene in Haiti einsetzt, ist Paula Iten seit 35 Jahren verbunden. Sie berichtet authentisch, hält Vorträge und sie vermittelt Unterstützungsprojekte. Der Erkrather Verein ist dankbar für die qualifizierte Hilfe. Und das Spendenessen in der Fastenzeit spült nicht nur Geld in die Vereinskasse für lebensnotwendige Projekte in Haiti. Es ist vielmehr auch ein Ort der Begegnung der Freunde und Förderer der Haiti-Unterstützer.

So konnte die Vereinsvorsitzende Ingrid Fehrenbacher zum Spendenessen auch Bürgermeister Christoph Schultz begrüßen. Schließlich ist Erkrath durch die Initiative des Haiti-Vereins seit 2014 Fairtrade-Stadt. Iten berichtet von Latrinen-Verpestung, von verseuchtem Wasser, das die Cholera verbreitet und von zerstörten Schulgebäuden, die eine normale Entwicklungshilfe vor ganz neue Aufgaben stellt. So wurden unzählige einfache mobile Wasserlabors mit sogenannten Wata-Apparaten ausgerüstet, die Hypochlorid herstellen. Mit Hilfe dieses Chlors kann schlechtes Wasser in Trinkwasser umgewandelt werden. Die Anleitung durch eigens dafür ausgebildete Haitianer erfordert Geld.

Der Verein organisiert das Spendenessen schon seit 30 Jahren

Das ist nur ein Beispiel für die Unterstützung der Menschen im Katastrophengebiet. Hilfe zur Selbsthilfe ist das noch lange nicht. Dafür wird Saatgut an die Bauern verteilt. Denn vor dem Wirbelsturm galt das Hinterland um die Stadt Jeremie als Kornkammer Haitis. Jetzt müssen die Felder von unzähligen umgestürzten Bäumen befreit werden, um erneut Korn auszusäen. Paula Iten setzt sich dafür ein, dass die Rodungen durch Räumfahrzeuge unterstützt werden. Dann gibt es noch die Latrinen-Verseuchungen, die mit dem zur Verfügung gestellten Desinfizierungsmittel bekämpft werden.

Warum es nach dem Erdbeben von 2010 jetzt die Haitianer erneut trifft, fragen sich nicht nur die Haiti-Freunde und -Förderer in Erkrath. Umso wichtiger sei die Aufklärung der Not und Hilflosigkeit der Menschen. Dazu dient das Spendenessen, das der Verein seit mittlerweile 30 Jahren organisiert. Und natürlich auch um Geld einzusammeln, damit die Förderprojekte durchgeführt werden können. Als Cornelia Cloos und Susanne Reichelt-Schlüter die Gemüsesuppe in der Pfarrsaal-Küche zubereiteten, haben sie diese Anliegen maßgeblich unterstützt.

