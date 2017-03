Heute ist der Kabarettist Dave Davis in der Stadthalle zu Besuch

Der Comedian feiert in seinem vierten Subventionsprogramm zur Förderung der nationalen Heiterkeit das „La Deutsche Vita“.

Erkrath. Frohlocke, Deutschland! Es geht uns gut! Wir sind eines der reichsten Länder der Erde. Doch das deutsche Volk ist verängstigt und Dave Davis ist sich sicher: Schriebe er ein Buch mit dem Titel „Lebe dich nicht – sorge!“ – es wäre der Bestseller des Jahres. Am Freitag kommt Dave Davis nach Erkrath in die Stadthalle. Der Comedypreisträger 2010, zweifacher Prix-Pantheon-Gewinner und Träger des Goldenen Stuttgarter Besens 2015 ist sich sicher: „So manches scheint ungewiss in diesem Land und stellt sich ein paar Fragen: Wie wahrscheinlich ist es, nach einem Tauchgang in der Ostsee im Taucheranzug von randalierenden Burkinigegnern zusammengeschlagen zu werden? Wie steht es mit dem Anstand in diesem Land, wenn man hilflose Tankstellentoilettenschlüssel nur durch das aufwendige Behängen mit kaputten Faxgeräten oder Nähmaschinen vor der Entwendung bewahren kann? Dave Davis feiert in seinem vierten Subventionsprogramm zur Förderung der nationalen Heiterkeit das „La Deutsche Vita“. Er erklärt das Lachen landesweit zum ultimativen Mittel zur Fluchursachenbekämpfung und setzt im gewieften Wort und im geschmeidigen Gesang unnachgiebig Obergrenzen für Hasenfüßigkeit und German Angst.

Karten gibt es für 18 bis 24 Euro. Reservierungen, Kartenversand und weitere Informationen beim Fachbereich Kultur der Stadt, Bahnstraße 16, Telefon 0211/24074009 oder per Mail. Kartenvorverkauf (teilweise plus VVK-Gebühr) im Bürgerbüro Hochdahler Markt, Bürgerbüro Erkrath im Kaiserhof, Bahnstraße 2, Buchhandlung Weber, Hochdahler Markt, Ticketzentrale in Mettmann, Markt 17, Ticketzentrale in Hilden, am Nove-Mesto-Platz 3.

www.neanderticket.de kultur@erkrath.de

