Mettmann. In dem Zeitraum von Freitagabend, 22:25 Uhr, bis zum Samstagmittag, 12:00 Uhr, wurde ein rund 70.000,- Euro teurer Pkw BMW M4 aus einem Carport eines Wohnhauses in Erkrath- Hochdahl entwendet. Nach sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnte das Fahrzeug bereits am gleichen Tag, am Samstag, gegen 22:35 Uhr, am polnischen Grenzübergang "Swiecko" kontrolliert und anschließend sichergestellt werden. Der Fahrzeugführer, ein 41-jähriger Mann aus Osteuropa, wurde vorläufig festgenommen. Er wird sich in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen des Diebstahls von Kraftfahrzeugen verantworten müssen.

Anzeige