Erkrath. Am Sonntagabend wurden Feuerwehr und Polizei in Erkrath zu einem Fahrzeugbrand auf einem Parkplatz an der Willbecker Straße in Hochdahl gerufen. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und den Notruf gewählt.

Es brannte ein goldfarbener PKW Opel Corsa, durch diesen Brand und die dabei entstandene Hitze, waren zwei neben dem Corsa geparkte Fahrzeuge bereits ebenfalls beschädigt worden. Außerdem hatte sich der Corsa in Folge des Motorbrandes auch noch selbständig in Bewegung gesetzt. Er war von seinem Stellplatz aus nur wenige Meter über einen abschüssigen Grünstreifen gegen ein viertes geparktes Fahrzeug gerollt.

Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, entstand an dem Opel Corsa ein Totalschaden. Auch die anderen drei Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf etwa 10 000 Euro. Feuerwehr und Polizei gehen davon aus, dass der Opel Corsa, der erst wenige Minuten vor dem Brandausbruch geparkt wurde, wegen eines technischen Defekts gebrannt hat.

Anzeige