Bei der SPD-Aktion „Tischlein deck’ dich“ wurde die schönste Dekoration prämiert.

Erkrath. Das Gemütlichkeits-Fest auf dem Hochdahler Markt war ursprünglich 2015 als Wahlkampfveranstaltung vor der Bürgermeisterwahl entstanden. Obwohl er sich nicht gegen Christoph Schultz durchsetzen konnte, hat SPD-Mann Detlef Ehlert daraus eine Tradition gemacht und nun zum dritten Mal zu „Tischlein deck’ dich“ eingeladen.

Die Bürger waren also aufgerufen, die vorbereiteten Holztische nach Herzenslust zu dekorieren, um dann einen geselligen Abend unter freiem Himmel, mit mitgebrachten Speisen zu verbringen oder sich bei der umliegenden Gastronomie selbst zu bedienen. Neu in diesem Jahr war der Grillstand der SPD, an dem Dieter Becker, Ortsvereinsvorsitzender von Alt-Erkrath, Würste und Schweinesteaks briet.

Wer selber keine schweren Flaschen mitbringen wollte, konnte sich am Zapfhahn von Stadtverbands-Chef Klaus Bauer mit Altbier, Cola und Wasser versorgen. Am Abend spielte DJ Thorsten Klasse mit einer Schlager-Setlist („Atemlos“) zum Tanz auf. Ein Wiedersehen gab es mit Jens Niklaus, dem stellvertretenden Bürgermeister von Haan. Der 44-Jährige war 2016 als einfaches Kreistagsmitglied gekommen und kehrte nun als frischgebackener Bundestagskandidat für den Südkreis zurück. „Die Leute fragen mit immer: ‘Ziehst du dann nach Berlin?’“ erzählt Niklaus. Doch das sei nicht der Sinn eines Volksvertreters.

„Hier in Hochdahl passiert so wenig, wenn mal was los ist, muss man auch hingehen.“

Uta Hartmann vom Siegerteam

Er werde in Berlin an Sitzungen teilnehmen, aber weiterhin in seinem Wahlkreis ansprechbar sein. Als Detlef Ehlert ihn für einen kurzen Gruß auf die Bühne holte, lobte Niklaus die kreativ gedeckten Tische. „Aber viel wichtiger ist ja das Miteinander“, so Niklaus. Als Kind einer Bergarbeiterfamilie stehe er für mehr soziale Gerechtigkeit, erklärt der Kandidat im Gespräch. Im Bundestag würde er sich um die Themen „gleiche Bildungsschancen“, „befristete Arbeitsverträge“ und „Verbraucherschutz“ kümmern.

Derweil tummelte sich eine Jury aus Erkrather Künstlern und Kaufleuten zwischen den dekorierten Tischen, schaute genau hin, notierte und verteilte Punkte. Pünktlich um 18.30 Uhr konnte Detlef Ehlert die Sieger verkünden. Den schönsten Tisch hatte demnach die selbsterklärte „Mensch-ärgere-dich-nicht-Gruppe“. Die Freunde um Heike Kominatzki und Uta Hartmann verrieten, dass sie die Deko eine ganze Woche lang vorbereitet und alles selbst gemacht hatten.

„Es hat viel Spaß gemacht“ sagte Uta Hartmann. Um die lokale Wirtschaft zu unterstützen, habe man alle Speisen am Hochdahler Markt besorgt: Sekt, Radler und Knabberzeug von Windges, Kaffee von der Eisdiele und Pizza aus der Kleinen Pizzeria. „Hier in Hochdahl passiert so wenig, wenn mal was los ist, muss man auch hingehen“ findet Uta Hartmann. Den zweiten Platz belegte der Tisch der Hochdahler SPD, den dritten Preis sicherten sich die Stammgäste von der Buchhandlung Weber. Einen Sonderpreis bekam die Grundschule Willbeck, weil die Kinder in kürzester Zeit und mit begrenzten Mitteln einen eigenen Tisch gestaltet hatten.

Detlef Ehlert konnte zufrieden sein: Seine Tradition wächst und gedeiht und wird sicherlich 2018 eine Fortsetzung finden.

