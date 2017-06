21 Jahre lang hat er das Gymnasium in Erkrath anfangs als Studiendirektor, später als Oberstudiendirektor geleitet.

Erkrath. Günter Ludwig ist vor kurzem im Alter von 92 Jahren gestorben. 21 Jahre lang hat er das Gymnasium in Erkrath anfangs als Studiendirektor, später als Oberstudiendirektor geleitet. Mit dem Aufbau des ersten Erkrather Gymnasiums war Ludwig 1968 beauftragt worden. Seine Persönlichkeit hat die Schule nachhaltig geprägt. Im Jahr 1969 hat Günter Ludwig ehrenamtlich die Volkshochschule Erkrath aufgebaut. In mehr als 70 Kursen pro Semester hat er die VHS bis 1973 geleitet. Bildung war für den überzeugten Pädagogen Lebensaufgabe. Und er war Vorbild für viele. Günter Ludwig war nicht nur Gentleman vom Scheitel bis zur Sohle, er war diszipliniert, verantwortungsbewusst, konsequent und sehr menschlich. „Der, der immer korrekt gekleidet ist“, wurde Ludwig beschrieben.

Die Damen wurden stets mit einem Handkuss begrüßt

Liebenswürdig war er, sagen die Damen, die er stets mit einem Handkuss begrüßte. Sogar noch zum Schluss, als er zwischen Bett und Rollstuhl wechseln musste. Neun Monate hatte seine Frau Ursula ihn liebevoll zu Hause gepflegt, nachdem er sich bei einem Sturz einen Oberschenkelhalsbruch zugezogen hatte. Eine fürsorgliche Hausgemeinschaft in der Schinkelstraße half bei Rollstuhl- und anderen Transportproblemen. Ein Leben lang war Günter Ludwig sportlich fit, Radfahren war sein Hobby. Regelmäßig wurden die Prüfungen zum Deutschen und zum noch schwierigeren Bayerischen Sportabzeichen in Gold (beide 10 Mal) abgelegt.

Und das Reisen – zuerst die ganze Welt, später Europa. Das Lehren und seine Schüler waren für Günter Ludwig sein Lebensinhalt. Er hat sich gekümmert, gefördert, sich für andere eingesetzt. Und – er konnte sich auch für andere entschuldigen, wenn etwas schief lief. Von einer Schülerin wurde berichtet, die aus Prüfungsangst während einer Abi-Klausur zu versagen drohte.

Ludwig hat sie beiseite genommen, sie ans Fenster geführt und ihr vom Leben erzählt, von einem positiven Leben, das draußen auf sie wartet. Die Schülerin hat ihr Abitur mit Bravour bestanden. „Sie waren als Lehrer ein Glücksfall“, das hat ein ehemaliger Schüler ins Kondolenzbuch zur Trauerfeier geschrieben. Deutsch und Englisch hat Günter Ludwig unterrichtet, zuerst am Gymnasium in Gerresheim, später als Schulleiter in Erkrath. In Duisburg im Jahr 1925 als Sohn eines Lehrers geboren musste Ludwig nach dem Abitur im Jahr 1943 in den Krieg, zuerst in den Arbeitsdienst, dann zur Kriegsmarine. Nach seiner Verwundung kam er Ende des Krieges zuerst in amerikanische, dann in englische Kriegsgefangenschaft. Studiert hat Ludwig in Würzburg, Bonn und Köln. „Zum Wohle der Stadt Erkrath“ möge das Gymnasium stets seine Aufgaben erfüllen, schrieb Günter Ludwig im Jahr 1971 feierlich in eine Festschrift.

