Fabian Engelmann ist geistig behindert und kann nicht sprechen. Sein Herz schlägt für den Football. Wenn die Panther spielen, ist er immer dabei.

Erkrath/Benrath. An diesem Tag ist es drückend heiß im Stadion Benrath an der Karl-Hohmann-Straße. Unter den Schutzhelmen und Schulterpads der Football-Spieler der Panther, die dort ein Meisterschaftsspiel in der Zweiten Bundesliga austragen, dürften die Temperaturen noch deutlich höher sein. Da heißt es für die Spieler „Trinken, trinken!“, um den Flüssigkeitsverlust auszugleichen.

Footballer Till Janssen, der ahnt, dass er gleich wieder zum Einsatz kommen wird, läuft noch hastig zu den in der Zone der Betreuer aufgebauten Tische, greift nach einem der vielen dort bereitstehenden mit Wasser gefüllten Becher und trinkt ihn schnell leer. „Zu wenig Flüssigkeit“, signalisiert Betreuer Fabian Engelmann und hält ihm einen zweiten Becher hin. Der Mannschaftskapitän der Panther zögert nicht lange, sondern leert auch diesen, bevor er zurück auf den Rasenplatz läuft.

Eine kleine Szene nur, aber mit sehr viel Ausdruckskraft. Denn Betreuer Fabian hat eine geistige Behinderung, kann nicht sprechen und hat zudem autistische Züge. Und doch ist der 20-Jährige, der in Erkrath zuhause ist, eines von vielen wichtigen Mosaiksteinen, die zu den Erfolgen der Panther beitragen.

Er ist einer von fünf Brüdern aus der Familie Engelmann. Mit Kevin und Manuel sind zwei ältere Brüder von ihm seit Jahren Stammspieler beim Düsseldorfer Traditionsverein. Durch sie und ihr football-begeistertes Elternhaus kam der Jüngste der fünf bereits als knapp Dreijähriger mit zu den Spielen des deutschen Rekordmeisters. Mittlerweile ist er sowohl als Mitglied der Betreuer-Staff als auch als Freund nicht mehr aus dem ältesten Football-Verein Europas wegzudenken.

„Die Panther haben ihn vom ersten Moment an integriert. Das spürt Fabian und er fühlt sich deshalb so wohl bei ihnen“, sagt Vater Karl-Heinz. Fabian, der ansonsten täglich in die Werkstatt für angepasste Arbeit (WfaA) nach Reisholz gebracht wird und dort die kompletten Abläufe einer produzierenden Firma kennenlernt, verpasst kaum einmal das zweimalige wöchentliche Training der Sportler.

Dass er seinen Job bei den Spielen 100-prozentig erledigt und unter anderem fürs Wasserholen zuständig ist oder Getränke und Apfelsinenstücke zubereitet und anreicht, ist für ihn selbstverständlich.

„Er ist für uns unverzichtbar. Er sorgt und kümmert sich um jeden von uns.“

Till Janssen, Teamkapitän