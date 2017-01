Experten zeigen Tricks zum Stromsparen

Im Bürgerhaus Hochdahl geht es am Wochenende 21. und 22. Januar um die Themen Modernisierung und neue Energien.

Erkrath. Für die energetische Sanierung eines Gebäudes gibt es vielfältige Möglichkeiten. Doch welche sind im Einzellfall sinnvoll? Für einige Maßnahmen können Fördergelder oder günstige Darlehen beantragt werden. Doch wer fördert was? Und wo lässt sich Energie einsparen? Antworten auf Fragen wie diese geben Experten – beispielsweise von der Verbraucherzentrale NRW oder dem Umweltamt des Kreises Mettmann – und Aussteller die bei den EnergieTagen ihr Produkt- und Angebotsspektrum erstmals in Erkrath vorstellen.

Stadthalle Mettmann schien nicht mehr zeitgemäß

Bislang hatte die Messe ihren festen Standort in Mettmann. Die in die Jahre gekommene, sanierungsbedürftige Stadthalle schien Veranstalter Rolf Ischerland jedoch nicht mehr zeitgemäß. Im Bürgerhaus Hochdahl fand er schließlich einen passenden neuen Veranstaltungsrahmen. „Wir haben hier eine schöne Halle mit hellen freundlichen Räumen gefunden“, schwärmt er. Auch die Infrastruktur sei mit der Anbindung des öffentlichen Personennahverkehrs und den zahlreichen kostenfreien Parkplätzen vorm Haus ideal, und bei der Erkrather Stadtverwaltung sei die Messe auf großes Interesse gestoßen. In den vergangenen Jahren zählten die Veranstalter an beiden Tagen jeweils rund 1000 Besucher. Von der neuen Location erhofft sich Ischerland nun neue Impulse.

Offiziell eröffnet werden die Energietage am Samstag um 12 Uhr von der Vize-Bürgermeisterin Regina Wedding. Aus Erkrath mit dabei sind die Erkrather Stadtwerke. „Wir sind erstmals auf den EnergieTagen vertreten“, erklärt Jessica Heine. Neben Fragen zur Energieversorgung werden die Stadtwerke-Mitarbeiter den Besuchern aktuelle Förderprogramme, Energiesparpotenziale und Möglichkeiten der E-Mobilität vorstellen. Auch die Neander-Energie GmbH wird als gemeinsame Vertriebsgesellschaft der Stadtwerke Wülfrath, Heiligenhaus und Erkrath vor Ort sein. Weitere Teilnehmer sind der Kreis Mettmann, der mit dem Projekt „AltBau neu“ die energetische Gebäudesanierung thematisiert, Unternehmen, die sich mit Heiz- und Nebenkostenabrechnung, Wärmedämmung, Solarenergie oder Heizsystemen auf Basis von Gas- und Ölbrennwerttechniken sowie Pellet- und Holzöfen beschäftigen.

„Wir alle müssen verantwortungsvoll mit der Energie umgehen“, weiß Rolf Ischerland und rät den Besuchern, sich Zeit zu nehmen.

