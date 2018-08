Mit einer Tour macht die Initiative „Aufbruch Fahrrad“ heute auf sich aufmerksam. Sie will ihre Rechte im Gesetz verankert wissen.

Erkrath. Die Volksinitiative „Aufbruch Fahrrad“ möchte bis 2025 einen Anteil von 25 Prozent Fahrradverkehr in NRW erreichen. Sie hat neun Projekte im Blick, die in einem Fahrradgesetz NRW verankert werden sollen. Vorbild ist Berlin – dort gibt es seit dem vergangenen Jahr ein solches Gesetz. Wer am Donnerstag, 23. August, um 18.30 Uhr an der von der Initiative geplanten „Critical Mass“ (kritischen Masse), teilnimmt, kann das Anliegen mit seiner Unterschrift unterstützen. Die „Criticial Mass“ ist eine weltweite Bewegung, bei der sich Radfahrer unorganisiert und zufällig treffen, um durch eine Protestfahrt auf den Radverkehr aufmerksam zu machen. Treffpunkt zu diesem Ereignis ist das Erkrather Rathaus an der Bahnstraße.

An der Hochdahler Straße ist vom Radweg nur noch ein Pfad übrig

Derzeit seien viele Radwege in schlechtem Zustand, berichtet Peer Weber, Initiator der Aktion. Die Wege würden meist nicht regelmäßig gekehrt. Auch wachsen sie häufig zu. An der Hochdahler Straße sei vom einst breiten Radweg nur noch ein schmaler Pfad übrig. „Warum akzeptieren Radfahrer, dass Radwege teilweise in desolatem Zustand sind?“, fragt Weber. „Würden von Autos befahrene Straßen auch nur ansatzweise in diesem Zustand sein, wäre der Aufschrei groß.“ Radfahrende müssten laut werden, wenn sie wollen, dass Glasscherben auf Radwegen zeitnah entfernt würden oder wenn sie zugewachsene Radwege nicht akzeptieren möchten, heißt es vonseiten der Initiative.

Kommunen müssen lernen, das Radfahren kein „Gedöns“ sei, sondern dass immer mehr Menschen das Rad auf dem Weg zur Arbeit, zum Einkaufen, zur Schule nutzen und es noch mehr täten, wenn es eine sichere Infrastruktur gäbe.

Der Nutzen für alle seien weniger Autos in der Stadt, weniger versiegelte Flächen, weniger Abgase, weniger Lärm. „Städte, die diese Entwicklung nicht aufgreifen, verschenken ein wesentliches Attraktivierungspotenzial.“

Mit Teilnahme an der Aktion könnten Radfahrende zeigen, „dass wir viele sind und - die Verkaufszahlen zeigen, täglich werden es mehr.“ Die Schwächsten bestimmen bei der Tour das Tempo. Red