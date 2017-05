Ab dem 27. Mai können die Bürger mit dem Rad an der CO2-Bilanz arbeiten.

Erkrath. Ab dem 27. Mai radeln Erkrather für 21 Tage mit bei der Aktion „Stadtradeln“. Erkrath nimmt bereits zum dritten Mal an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil, die in diesem Jahr zehnten Geburtstag feiert. Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle, die in Erkrath arbeiten, einem hiesigen Verein angehören oder eine Schule besuchen, können mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte immer noch im Internet.

Jeder Erkrather kann ein eigenes Stadtradelteam gründen

„Radfahren liegt im Trend, macht Spaß und ist Fitness-Training zum Nulltarif, das nebenbei das Klima schützt“, sagt Bürgermeister Christoph Schultz. Beim Stadtradeln-Wettbewerb geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren sowie um Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für ein Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entsteht im Verkehr, sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr.

Wenn zirka 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden. Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder sich einem Team anschließen, um teilzunehmen zu können. Dabei sollten die Radler so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. In diesem Jahr werden Preise sowohl unter allen Teilnehmern verlost, die mindestens 20 Kilometer mit dem Fahrrad zurückgelegt haben, als auch an die teilnehmerstärksten und radaktivsten Teams vergeben.

Als Sponsoren des Stadtradelns sind in diesem Jahr die Stadtwerke Erkrath, Radsport Michalsky, Evelo Arbeiter, Buchhandlung Weber und TimoCom tätig. Klimaschutzmanagerin Lena Brümmer hofft auf eine rege Teilnahme am Stadtradeln, um damit ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Kontakt über Lena Brümmer, Fachbereich Stadtplanung, Umwelt, Vermessung, Telefon 0211/24076114 oder per E-Mail. Red

stadtradeln@erkrath.de

